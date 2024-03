TSC DOČEKUJE NEZGODNE LUČANCE! Lazetić: Čekaju nas muke protiv Mladosti, u odličnoj su formi

Trener fudbalera TSC Žarko Lazetić izjavio je da njegov tim očekuje zahtevna utakmica protiv Mladosti iz Lučana u 25. kolu Super lige Srbije.

"Čekaju nas porođajne muke, igrati protiv njih u ovoj polusezoni u kojoj ostvaruju odlične rezultate i u kojoj su u pet utakmica primili samo jedan gol iz penala je veoma zahtevno. Takmičarska su ekipa sa puno ostvarenih igrača među kojima su i naši bivši saigrači Tumbasević i Cvetinović, a zna se da Tumba gde nas vidi da nam i gol, tako da smo u startu u minusu", izjavio je Lazetić.

Fudbaleri TSC u utorak od 14 časova dočekuju Mladost iz Lučana u Bačkoj Topoli.

Trener TSC rekao je da je analizirana igra Mladosti i da njegova ekipa želi da iskoristi slabosti protivnika. Pohvalio je i iskusnog golmana Mladosti Sašu Stamenkovića rekavši da pruža partije "kao da je mladić".

"Posle utakmice protiv Napretka video sam neke maliciozne naslove. Ja sam i sam rekao da smo odigrali loše prvo poluvreme i da smo zaslužili jedan bod, ali to ne znači da ne treba da kažemo da su lopte bile izduvane, a teren katastrofalan. To je činjenica, kao i to da smo mi loše odigrali. Srećom, sutra ćemo imati dobre uslove, na dobrom terenu i sa dobrim loptama, doduše u nepovoljnom terminu zbog koga će na Areni biti manje navijača", rekao je on.

Lazetić je dodao i da je analiziran "večiti" derbi Crvene zvezde i Partizana koji je odigran u subotu, kao i duel Mančester sitija i Liverpula jer njegova ekipa želi da se ugleda na najbolje i teži takvoj igri.

"Protiv Mladosti moramo biti organizovani sve vreme, da završavamo akcije i ne igramo stihijske pasove, jer protivnik to zna da iskoristi, iskusni su, uvek mirni i sigurni na lopti, a trenutno i rasterećeni zbog dobrih rezultata i gotovo obezbeđenog plej-ofa. Imaju godinama građen stil igre i iskustvo nam govori da do kraja moramo ostati oprezni, čak i ako smo u prednosti, jer oni nepažnju ne opraštaju. Naravno i mi smo dobri, radujem se dobrom meču i nadam bodovima", rekao je Lazetić

Defanzivac Aleksa Pejić je ove zime prešao u TSC iz Rapida Beča i na drugom nastupu postigao je gol za tim iz Bačke Topole.

"Uverio sam se za ovo kratko vreme da su u TSC svi, od igrača do stručnog štaba, fenomenalni i pomogli su mi da se brzo adaptiram i dam skromni doprinos. Nadam se da će tako ostati i u budućnosti. ;Kvalitetna su ekipa koja je dobro otvorila drugi deo prvenstva. Analizirali smo njihovu igru i slabosti koje možemo da iskoristimo i verujem da će rezultat biti pozitivan po nas", izjavio je Pejić.

TSC je treći na tabeli Super lige Srbije sa 47 bodova, dok je Mladost šesta sa 36 bodova.

Kurir sport