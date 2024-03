NIKOSLAV BJEGOVIĆ: Propuštena velika šansa ženske reprezentacije za plasman na SP, naše fudbalerke zaslužuju mnogo više

Ženska fudbalska reprezentacije propustila je veliku šansu da se u kvalifikacijama plasira na svetsko prvenstvo. Ipak, kvalitetan igrački kadar je potencijal za optimizam, kaže u interjuu za Kurir Nikoslav Bjegović, nekadašnji reprezentativac Srbije.

Sa Bjegovićem, bivšim fudbalerom Crvene zvezde, kineskog Bejing Guoan i švajcarskog Lucerna, do pre par godina prvim čovek Fudbalskog saveza Srbije za ženski fudbal i selektorom U19 ženske selekcije, razgovarali smo o trenutnom stanju u ženskom fudbalu

Kako vidite to što se ženska A reprezentacija nije plasirala na svetsko prvenstvo niti u ligu A nacije?

- Nažalost nismo iskoristili naklonost žreba ni u jednom od navednih dva takmičenja. U kvalifikacijama za svetsko prvenstvo propuštena je velika šansa, koja se ogledala u utakmici na domaćem terenu sa reprezentacijom Portugala. Pored favorizovane reprezentacije Nemačke mogli smo da uđemo egal u trku sa Portugalom, gde smo imali visok procenat mogućnosti da utakmicom na domaćem terenu izborimo bar bod i time omogućili dalji plasman.Nakon neadekvatnog selektiranja igračica i lošeg vođenja od strane selektora,usledila je smena selektora. U grupi sa Poljskom, Ukrajnom i Grčkom, svakako je bio očekivan naš dalji plasman, naročito ukoliko pogledamo kvalitet našeg igračkog kadra, lično sam očekivao da reprezentacija Srbije bude na 1.poziciji i priključi se diviziji A, što bi predstavljalo veliki uspeh da nakon plasmana muške A reprezentacije u diviziju A, to ponovi i ženska A reprezentacija. Zauzeli smo 2.poziciju iza Poljske i time dobili još jednu šansu, koja se ogleda u tome da mi kao drugoplasirana ekipa imamo još jednu mogućnost ulaska u diviziju A, kao i da ukrstimo koplja sa jednim timom koji je bio treće plasiran iz divizije A.Žreb nam je i ovog puta bio naklonjen jer od 4 ekipe (Island, Belgija, Norveška, Švedska) mi dobijemo protivnika koji nam je po meri i kojeg smo mogli da pobedimo, ekipu Islanda, ekipa od koje smo trenutno bolji. Nažalost prvu utakmicu smo remizirali kući, drugu smo izgubili 2:1.

foto: Privatna arhiva

Šta je po Vama najslabija karika ženskog fudbala?

- Ponoviću da imamo dobar i kvalitetan igrački kadar, što implicira da odgovornog treba potražiti u selektoru ekipe. Ne isključujem mogućnost da je nekih propusta bilo i kod pojedinih igračica, ali upravo takve stvari je neophodno da selektor prepozna i anulira ih. Voditi nacionalni tim je velika čast i ujedno ogromna odgovornost, takva pozicija ne ostavlja prostora za ispitivanje igre i vršenje provera. Na terenu smo trebali biti sa drugim rasporedom igračica i hrabriji. Ostaje nam žal za propuštenim prilikama, ali i mogućnost da funkcioneri FSS sagledaju sve propuste i pronađu rešenje za naredne kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Igračice zaslužuju najbolje, a svakako mnogo više od rečenice:“Nismo imali sreće, više sreće sledeći put, krive su nam sudije, itd...“.

foto: Privatna arhiva

Za vreme Vašeg mandata ostvareni su zapaženi rezultati, igračice Vas i dalje spominju u lepom svetlu?

- Ganuli ste me sa ovom informacijom, sve selekcije su mi ostale u lepom sećanju i kad god sretnem neku od igračica uvek se ispričamo. Bio je to zaista fenomenalan period u kojem smo dva puta za redom bili osvajači Balaton kupa, i imali smo izuzetnu čast da naše igračice Jelena Čanković i Tijana Filipović tada ponesu epitet najboljih igračica. Tada je selekcija U17 osvojila turnir u Bugarskoj kao i turnir u Crnoj Gori. U kvalifikacijama za prvenstvo Evrope sa selekcijom U19, u 1.krugu, u Finskoj smo zauzeli prvu poziciju, dok smo u 2.krugu u Portugalu pobedili reprezentacije Portugala i Irske. Bilo je još zapaženih pobeda. Ono što sa ponosom ističem je pobeda selekcije U19 nad trostrukim svetskim šampionom U21 reprezentacijom Nemačke. Utakmica se odigrala u Beogradu na Banjici, pre zakazivanja termina za utakmicu svi su se čudili zašto sam to prihvatio i očekivali su debakl, ali verovao sam u igračice, u sebe, u našu taktiku, imao sam sjajne saradnike pored sebe i utakmica se završila rezultatom 2:0 u našu korist, oba gola je dala tada najmlađa igračica od 17 godina Miljana Ivanović.

foto: Privatna arhiva

Pomenimo i večiti derbi, kao neko ko je osetio draž okršaja Zvezde i Partizana. Vaše viđenje meča?

- Partizan slavi, Zvezda žali..Da smo razgovarali pre utakmice rekao bih da je Zvezda apsolutni favorit I sve osim pobede bi bilo iznenađenje. Objektivno posmatrano, u mreži Partizana je moglo da završi mnogo više lopti. Ali i pored toga što igrački kadar Partizana ostavlja utisak slabijeg, golman Jovanović je dao svoj maksimalni doprinos I fortuna im je bila naklonjena. Svakako treba pohvaliti navijače s obe strane, atmosferu sa tribina I sjajnu koreografiju Delija.

(Kurir.rs)