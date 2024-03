SAVIĆEVIĆ TOKOM EMISIJE PLANUO NA BIVŠEG IGRAČA PARTIZANA: Pa, ko tebe zna Džaja? Ko ti je mama, ko ti je tata? VIDEO

Predsednik Fudbalskog saveza Crne Gore i bivši fudbaler Crvene zvezde Dejan Savićević ušao je jednom prilikom u verbalni konflikt tokom emisije sa bivšim fudbalerom Partizana Dejanom Džajom Pekovićem.

Peković je jedan od javnih kritičara rada Dejana Savićevića, koji je već 20 godina na čelu FS Crne Gore.

Njihov dijalog iz 2021. godine se i danas prepričava.

Savićević, koji iza sebe ima sjajnu igračku karijeru, u jednom trenutku je udario na kredibilitet Pekovića, koji je nastupao za Budućnost, Partizan u sezoni 1995/96, Standard iz Liježa, opet za Budućnost, Pueblu u Meksiku, Apolon Limasol...

"Emisija je postala, da ne kažem šta...", rekao je Savićević u jednom trenutku. "Ne možemo da izađemo na ulicu od ljudi" "Pa, ko tebe zna Džaja? Ko te zaustavlja? Mene ne zaustavljaju ljudi, gde te lko zaustavlja?" "Pa, zašto bi te zaustavljali?", odgovorio mu je Peković. "Isto što i tebe da pitaju, što je ovo? Pitaju me nekad za neku utakmicu i za nešto" "Ko ti je mama, ko ti je tata, đed ti je bio general neki, kakve to ima veze. Da ja pričam o svome ocu? Ti treba da pričaš o sebi Džaja" "Ja ću da pričam o sebi", uzvratio je Peković "O čemu ćeš da pričaš o sebi? O čemu? O tome kad si bio igrač? Zovne svoga igrača u emisiju, pa ga Radević pita - koju si poziciju za reprezentaciju igrao? Pusti to!" "Dejane, to je spinovanje ako ćeš tako da gledaš. Ti braniš ljude od mene sportiste, koji nemam mrlju u karijeri"

Savićević je na tom mestu pomenuo Mojaša Radonjića, nekadašnjeg napadača Lovčena, Budućnosti, AEK-a, Sutjeske, koji je bio selektor mlade reprezentacije Crne Gore od 2014. do 2018. godine.

"A šta je Mojaš (Radonjić), nesportista? Znaš šta je Mojaš za tebe, u svakom smislu? Znaš kakav je u fudbalskom smislu? Gde je Mojaš (Radonjić) igrao?" "Evo, kazaću ti, igrao u Lovćenu, Sutjesci i Budućnosti..." "Mojaš je institucija za tebe, Džaja. Tebe ne zna niko, Džaja, da nema ove emisije, niko te ne bi poznavao. Gde si igrao? Uzmi na Vikipediji šta si igrao" "Ja sam sa 11 godina krenuo i došao do toga da sa 23 godine igram protiv Barselone i da dajem golove Barseloni. Posle toga sam dobio kamen u bubregu i morao sam da pauziram. Igrao sam i u Partizanu i u Belgiji, Meksiku i svi su ti ljudi ludi što su me plaćali toliko. I tražio sam sam kad sam imao ugovor tu na stolu da igram sam i da pokažem ljudima da vredim više. To su milionski ugovori" "Milionski ugovori? Ne verujem baš", dodao je Savićević.

