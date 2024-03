FIFA DODELILA KATARU I MAROKU NAREDNIH 10 MUNDIJALA: Luda odluka, ovo se nikada nije desilo u istoriji!

Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) dodelila je Kataru i Maroku 10 izdanja svetskih prvenstava za fudbalere i fudbalerke uzrasta do 17 godina, počevši od 2025. godine kada postanu godišnji turniri.

Katar će biti domaćin svakog Svetskog prvenstva za fudbalere uzrasta do 17 godina od 2025. do 2029, za 48 reprezentacija. U istom periodu, Maroko će organizovati pet turnira Svetskog prvenstva za fudbalerke do 17 godina za 24 ekipe.

Odluka Fife pokazuje rastući uticaj Bliskog istoka i Severne Afrike u svetskom fudbalu.

Katar je 2022. godine bio domaćin Svetskog prvenstva, a Maroko će biti jedan od šest organizatora Mundijala 2030. Obe zemlje imaju delegate u Savetu Fifa, u kome je i zvaničnik iz Saudijske Arabije, za koju se očekuje da će biti domaćin Svetskog prvenstva 2034. godine.

Svetska prvenstva za igrače do 17 godina su na dve godine, a Fifa želi da se organizuju na godinu dana, kako bi se obezbedilo da nijedna starosna grupa igrača ne propusti takmičenje i da se ubrza razvoj reprezentacija širom sveta.

Ove godine turnir za fudbalerke održaće se u Dominikanskoj Republici od 16. oktobra. Indonezija je prošle godine bila domaćin takmičenja za fudbalere.

Kurir sport

Bonus video:

00:15 Delije i Grobari navijaju zajedno: Kosovo - Srbija