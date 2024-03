LUDILO NA POTPUNO DRUGOM NIVOU! Spektakl do spektakla! Evropski klubovi nam priredili NEVIĐENU ZABAVU, golovi padali kao od šale!

Navikli smo na ozbiljnu zabavu danima kada su na programu utakmice evropskih takmičenja, ali ovaj put ekipe su otišle korak dalje.

Revanš mečevi odigrani širom Evrope u četvrtak uveče u okviru osmine finala Lige Evrope i Lige konferencija, pružili su nam spektakl, a možemo da kažemo da su fudbaleri, generalno gledano, odradili mnogo bolji posao u napadu, nego u odbrani.

Na 16 utakmica, po osam u oba takmičenja, "palo" je čak 55 golova, što je gotovo 3,5 po meču, a to je prilično velika brojka.

Od starta sezone je punog pogodaka na utakmicama Lige Evrope (3,2 po utakmici) i Lige konferencija (2,96), međutim, ovog četvrtka su napadači bili posebno raspoloženi.

Najviše golova (po sedam) je viđeno na utakmicama Liverpul - Sparta Prag gde je u periodu od sedmog do 14. minuta domaćin tresao mrežu i Makabi - Olimpijakos u Bačkoj Topoli gde je ekipa iz Pireja stigla do produžetaka, pa u dodatnih 30 minuta dva puta došla do gola.

PAOK je pobedio Dinamo rezultatom 5:1, a po pet golova viđeno je u Londonu: Vest Hem - Frajburg i Leverkuzenu: Bajer - Karabah.

Jedina utakmica bez golova odigrana je u Plzenju gde je Viktorija nakon jedanaesteraca izbacila švajcarski Servet.

Liga Evrope, rezultati:

Rendžers - Benfika* 0:1

Slavija Prag - Milan* 1:3

Viljareal - Marsej* 3:1

Vest Hem* - Frajburg 5:0

Atalanta* - Sporting 2:1

Bajer Leverkuzen* - Karabah 3:2

Brajton - Roma* 1:0

Liverpul* - Sparta Prag 6:1

Liga konferencija, rezultati

Fenerbahče* - Rojal Union 0:1

Fiorentina* - Makabi Haifa 1:1

PAOK* - Dinamo Zagreb 5:1

Viktorija Plzenj* - Servet 0:0

Aston Vila* - Ajaks 4:0

Klub Briž* - Molde 3:0

Lil* - Šturm Grac 1:1

Makabi Tel Aviv - Olimpijakos* 1:6

(Timovi pored kojih je * su prošli u četvrtfinale)

