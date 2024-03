HIT! Belić se brzo snašao u Holandiji, a evo kako ga vide tamošnji mediji: "Trči, leti, ponekad udara, a ponekad i doda loptu"

Srpski fudbaler Kristijan Belić nedavno je iz Partizana prešao u AZ Alkmar, i nije mu dugo trebalo da se prilagodi u novom klubu.

Kako vreme odmiče, tako je sve interesantniji tamošnjim medijima, a sada je dao intervju za holandski Telegraf.

“Kristijan Belić (22) trči, leti, ponekad udara, a ponekad i dodaje loptu. U prvim mečevima koje je igrao za AZ, jedva da je ostavio trag. Poslednjih nedelja se sve češće pojavljuje. Ne samo kao fudbaler, već i kao neko ko se dobro uklapa u grupu”, stoji u početku teksta.

Dok je igrao u Humskoj ulici, Belić je bio miljenik navijača Partizana, koji su prepoznali njegovu borbenost i energiju.

Sada je Holanđanima i otkrio kakav je odnos imao sa srpskim sudijama.

“U jednom trenutku su me sudije u Srbiji i pre mečeva pitale da se opustim”, rekao je Belić.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Nova sredina i te kako prija 22-godišnjem vezisti.

"Osećam se odlično ovde. Druga zemlja, drugi jezik, ali to sam imao i u Engleskoj i Grčkoj. Lako se prilagođavam. To ide još brže ako ekipa igra dobro. Van terena sam miran i volim da se šalim. U duelima sam ponekad, recimo, previše entuzijastičan. Radim na tome jer to ima veze i sa fizičkom spremom. Ako pre dođete do lopte, manja je verovatnoća da će prekršaj biti potreban“.

U narednom kolu, AZ Alkmar igra protiv PSV Ajndhovena.

“Naravno da je bilo lakše protiv protivnika koje smo imali do sada. Ali ne dobijate deset bodova ako pobedite PSV. Ja to gledam na taj način. Jednako je važno pobediti Volendam”, zaključio je Belić.

Kurir sport