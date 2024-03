STOJKOVIĆ OPREZAN PRED DUEL U MOSKVI: Rusija je dobra selekcija, biće to pravi test

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković rekao je danas u Moskvi da je Rusija veoma kvalitetna selekcija i da će to biti pravi test za njegovu ekipu bez obzira što je prijateljska utakmica.

"Saznali smo posle žreba za Evropsko prvenstvo da ćemo gostovati u Rusiji i nismo imali sumnje, prihvatili smo poziv ruske fudbalske federacije da igramo meč. Dočekani smo najnormalnije, leteli smo avionom od Beograda do Moskve, sleteli, došli u hotel i sve dalje kako program nalaže. Ništa spektakularno, sve je pod kontrolom. Želimo sutrašnji meč da odigramo najbolje što možemo", rekao je Stojković na konferenciji za novinare, prenosi Fudbalski savez Srbije.

Fudbalska reprezentacija Srbije odigraće sutra u Moskvi prijateljsku utakmicu protiv Rusije, prvu od dve martovske provere pred Evropsko prvenstvo.

"Ono što smo mogli da vidimo to je da selektor (Valeri) Karpin forsira jedan moderan stil fudbala u sistemu 4-3-3 i pretpostavljam da po tom pitanju ništa neće menjati. Očekuje nas teška utakmica u svakom slučaju, trudićemo se da se pripremimo najbolje što možemo i da neke naše varijante, u taktičkom smislu, isprobamo u ovom meču", rekao je Stojković.

"Rusija je veoma kvalitetna selekcija sa nekoliko zaista izvanrednih igrača i ovo je pravi test, bez obzira što se radi o prijateljskom meču. Na koga nas Rusi podsećaju? Pre bih rekao na Engleze i možda Dansku, jer Slovenija ne igra u tom sistemu", dodao je on.

Selektor Rusije Valerij Karpin dugo je bio saigrač u Selti Goranu Đoroviću, asistentu selektora Dragana Stojkovića. Novinare je zanimalo mišljenje Stojkovića o kolegi sa ruske klupe, ali i Predragu Mijatoviću, legendarnom fudbaleru koji je došao u Moskvu da posmatra meč Rusija - Srbija.

"Drago mi je kad velika igračka imena da su sada u trenerskim vodama. Karpin je veliko ime, ostavio je veliki trag u Evropi, pogotovo u Španiji... veliki je prijatelj Đorovića, koji mi je rekao da su veliki prijatelji, da je divan čovek. Drago mi je zbog toga", rekao je Stojković.

"Tu je i Predrag Mijatović, on će biti naš specijalni gost. Takođe veliko evropsko ime, bivši igrač Real Madrida, o njegovoj karijeri da ne govorim. Biće to dobra utakmica sa puno važnih ljudi i mislim da će svi moći da uživaju u onome što će videti", dodao je on.

Kapiten Srbije Dušan Tadić je naveo da je Rusija dobra ekipa i da je sigurno željna dokazivanja jer dugo nije igrala protiv jakog protivnika.

foto: Starsport

"Biće silno motivisani da to i pokažu. Očekuje nas izuzetno dobra provera i jedva čekamo, kao i oni, da izađemo na teren", naveo je Tadić.

Novinare je zanimalo koliko kapitenu Tadiću i igračima znači to što će nastaviti saradnju sa selektorom Draganom Stojkovićem i posle Evropskog prvenstva.

"Iskreno, puno nam znači. Navikli smo na selektora Stojkovića, zajedno smo ostvarili neke ciljeve, plasman na Svetsko, zatim i na Evropsko prvenstvo, plasman u A diviziju Lige nacija. Napravili smo neke neverovatne stvari zajedno, navikli se i srodili jedni s drugima, mnogo smo srećni zbog toga, igrači dolaze nasmejani, jedva čekaju okupljanje i želimo da budemo još bolji, zajedno da koračamo napred. Mislim da je to jedan logičan splet događaja i to smo svi očekivali", rekao je Tadić.

Utakmica Rusija - Srbija igra se sutra od 18.00.

(Beta)