LEGENDARNI FUDBALER OTKRIO KAKO SE NAMEŠTALO U JUGOSLAVIJI: Hajduku puštali utakmicu da bude šampion! Spasao nas je večiti rival

Predrag Pašić, legendarni bivši fudbaler Sarajeva i reprezentativac Jugoslavije, gostovao je u podkastu "Balkan ruls".

Tom prilikom je opisao situaciju iz sezone 1984/1985 kada je Sarajevo osvojilo svoju drugu i poslednju titulu šampiona bivše države.

Te sezone su se Sarajevo i Hajduk borili za titulu. Na kraju je Sarajevo osvojilo titulu sa 48 bodova, Hajduk je imao 44 boda na drugom mestu. Partizan je te godine bio treći sa 39 bodova, a Crvena zvezda četvrta sa 38 bodova.

Pašić je u podlastu opisao kako je Mehmed Baždarević odigrao ključnu ulogu u pohodu Sarajeva na titulu. Ono što daje posebnu draž ovoj informaciji je da je Baždarević taj potez napravio kao igrač najvećeg rivala Željezničara.

Naime, par kola pre kraja Hajduk je gostovao kod Željezničara. Uprava BiH kluba je, prema navodima Pašića, naredila ekipi da pusti utakmicu Hajduku kako omraženi rival ne bi bio prvak. No Baždarević je ispravio stvari.

"Hajduk je provereno pokušao ući, da učini nešto... Tri ili četiri kola pre kraja, Željezničar gubi od Hajduka 4:1", započeo je voditelj, a Pašić se nadovezao: "To je bilo već sve dogovoreno, a neki igrači nisu znali. Recimo, Meša je jedan od tih koji nije znao. Lud je ušao na poluvremenu u svlačionicu, nije znao da je pola igrača prodalo utakmicu. To je bio potez uprave, oni su im rekli da puste utakmicu. Meša je podivljao na saigrače, rekao je da ne smeju da izgube obraz u gradu, onda ne treba ni da igramo. Spasio nas je i svaka im čast, na kraju su nam pomogli da dođemo do titule".

Sporna utakmica završila je rezultatom 4:4 nakon velikog trilera u drugom poluvremenu. Bilo je to u predzadnjem kolu prvenstva, a Hajduku je nakon toga igrala samo teorija. No u zadnjem kolu je izgubio od Dinama s 4:2 na Poljudu, dok je Sarajevo pobedilo Crvenu zvezdu i osvojilo titulu.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

08:43 SRBIN FUDBALSKA LEGENDA MEKSIKA! Kod nas je NEPOZNAT, a njegov potez ušao je u anale PARTIZANA! Ovo ime odjekivalo je širom sveta