PIKSI JASAN PRED KIPAR: Želim da vidim pozitivnu reakciju ekipe

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković izjavio je da želi da vidi "pozitivnu reakciju" cele ekipe posle poraza u Rusiji.

"Hoću pozitivnu reakciju svih igrača, od zadnje linije do napada. Maksimalno angažovanje i respekt prema principima igre koju želimo da pružimo. Niko se ne oseća lepo kada ga kritikujete, stvaljate pod upitnik njegov kvalitet. Zato želim reakciju. Tim će protiv Kipra izaći maksimalno ozbiljno i sa dosta promena, sigurno", rekao je Stojković, a preneo FSS.

foto: Starsport

Srbija će sutra od 18 časova odigrati prijateljski meč u Larnaki protiv Kipra.

"Sve je u redu, atmosfera je dobra, okrenuti smo budućnosti, meču koji sledi, nema panike, gledamo napred. Milenković se priključio, svi konkurišu za tim, biće nekih promena i tu nema dileme. Želimo da probamo nešto što smo radili prethodnih dana i ovu utakmicu gledamo kao na rehabilitaciju posle onoga u Rusiji", dodao je Stojković.

Srbija je u četvrtak poražena u Moskvi od Rusije sa 0:4 u prijateljskom meču.

"Očekujem da igrači obave sve što treba na terenu. Utakmica u Rusiji je poraz koji je došao, ali to nije bio najbolji tim Srbije i treba biti pošten i to reći. Ima igrača koji su u prednosti na pojedince koji su počeli u Moskvi, a sve to znači da očekujem bolje izdanje sada na Kipru", rekao je Stojković.

"Razumem i kritiku, sve je to u redu, lek je da se ne ulazi u bilo kakvu vrstu polemike, ali važno je da se sačuva koncentracija, to je najvažnije za ekipu. Pretpostavljam da su ljudi nezadovoljni, a pritisak uvek postoji, sve je to u rok službe. Važno je da radite pošteno i da sve bude dobro na kraju", zaključio je selektor Srbije.

Reprezentativac Srbije Lazar Samardžić je rekao da mu je drago što će sutra zaigrati od prvog minuta, i dodao da nema straha.

"Zadnje tri utakmice nisam mnogo igrao, zato mi je drago što ću početi protiv Kipra i nadam se da ću pokazati kvalitet. Straha nemamo, pokazaćemo reakciju protiv Kipra", rekao je Samardžić.

Kurir sport