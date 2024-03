IZRAELCI HOĆE BAHARA, A PLAĆALA BI GA I ZVEZDA: Bivši trener crveno-beli želi da bude selektor, a oni smislili LUKAV plan!

Barak Bahar izraelski stručnjak doveden je prošlog leta kao dugoročni projekat Crvene zvezde međutim razlaz je usledio već na polusezoni.

Izraelca štiti ugovor i Zvezda je dužna da ga plaća dok ne nađe novi posao.

Ali čak ni to nije idealna opcija za srpskog šampiona.

Naime, kako piše poznati izraelski portal "Sport5", Barak Bahar je izrazio želju da pronađe novi posao, odnosno, on bi voleo da sedne na selektorsku klupu, ali bi takođe voleo i da prima platu od Crvene zvezde!

Iako pomalo zvuči apsurdno, oni su to pokušali da objasne kroz sledeću situaciju.

foto: Starsport©

"Barak Bahar je pokazao želju da postane selektor našeg tima" rečeno je iz uprave Fudbalskog saveza Izraela, što su potvrdili Šino Zorc i Moran Mejri.

Ali, ono na šta oni računaju je i to da pošto je Bahar trenutno u finansijskom sporu sa Crvenom zvezdom, koja bi trebalo da mu isplati ugovor i za sledeću sezonu, oni se uzdaju u to da će mu Fudbalski savez Izraela davati određeni deo plate, ali da će Zvezda biti ta koja će "kompletirati" njegovu platu, koju bi ugovorom imao u crveno-belom timu da je ostao do kraja ugovora.

Što znači, Izraelci bi voleli da ga plate samo jednim delom.

"Ovo je neponovljiva prilika da potpišemo najboljeg izraelskog trenera, kako finansijski, tako i profesionalno. Prilika koja se više neće ukazati", smatraju Izraelci.

Kurir sport