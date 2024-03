AKO MI SE NE JAVI, POJAVIĆU SE FIZIČKI, DA PRIČAMO KAO MUŠKARCI! Legenda Premijer lige u problemu: Čuveni BOKSER mu poslao poruku!

Legenda Premijer lige, Džejmi Karager, mogao bi da se nađe u neprijatnoj situaciji pošto mu je preteću poruku poslao bivši bokser Malik Skot.

Karager je neumesno prokomentarisao Malikovu devojku, a svoju koleginicu, Kejt Abdo, a posle neprijatnosti u kojoj se ona našla čuveni bokser je rešio da reaguje.

Sve se desilo posle susreta Lige šampiona između Arsenala i Porta kada je Karager napravio šou i rekao Tjeriju Anriju i Kejt Abdo kako će nositi londonski klub u završnici elitnog takmičenja.

- Ja neću, ja sam verna - rekla je Kejt, a usledilo je pitanje Karagera:

- Kome?

Kejt je odgovorila:

- Mančester junajtedu.

CBS is so unhinged, Carragher’s just said Kate Abdo cheated on her fiancé 😂😂😂 pic.twitter.com/dgDBhB99Wh — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) March 13, 2024

Zatim je Karager otišao predaleko i spomenuo je dečka atraktivne novinarke - boksera Malika Skota:

- Nisi verna Maliku - ispalio je Karager ostavivši u neverici Tjerija Anrija, Kejt Abdo i Miku Ričardsa. To je uznemirilo Kejt, a Karager je pokušao sve da okrene na šalu.

Ubrzo je stigao odgovor bivšeg boksera Malika Skota.

- Ona nije samo jedna od najboljih sportskih novinarki i reporterki, ona je jedno od najboljih ljudskih bića koje sam ikada video u životu. Jako sam zaljubljen u nju i planiram da je oženim, tako da je stvar koja se dogodila s Džejmijem deo posla i nije prvi put da je rekao nešto onako, ali to je prvi put da je rekao nešto čine bi mogao da poremeti našu vezu - rekao je bivši bokser i nastavio:

- Bila je to vrlo sitna stvar, ali to što ju je to malo uznemirilo je ono što me je stvarno pogodilo. To što je on to samo rekao i što je tip koji uvek zbija šale, zapravo mi uopšte nije bilo važno. Velika je stvar samo ako je Kejt uznemirena. Ako se Kejt uznemiri, to je za mene stvarno velika stvar i nazvaću ga, a ako se ne javi na moj poziv, pojaviću se fizički kako bismo mogli da razgovaramo kao muškarci, tako da to više ne bi nastavio da radi. Ali mislim da se Džejmi izvinio, ne samo Kejt, već i timu, a jedna stvar koju ne možete učiniti je udariti čoveka koji priznaje da je pogrešio. U tom smislu gajim visoko poštovanje - zaključio je on.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

08:43 SRBIN FUDBALSKA LEGENDA MEKSIKA! Kod nas je NEPOZNAT, a njegov potez ušao je u anale PARTIZANA! Ovo ime odjekivalo je širom sveta