ZLATAN JE VEOMA STROG! TRUDIO SAM SE DA UPIJAM NJEGOVE SAVETE: Prvi veliki intervju Marka Lazetića u Italiji! Želi nazad u Milan!

Marko Lazetić, fudbaler Milana na pozajmici u Fortuni Sitard iz Holandije, izrazio je želju da se vrati u redove "roso-nera" i ostane u klubu. Govorio je o Zlatanu Ibrahimoviću, Luki Joviću, svom fudbalskom sazrevanju...

Mladi napadač želi da se bori za mesto u prvom timu, uprkos činjenici da ima tešku sezonu u Holandiji. Marko Lazetić (20) još traži svoj prvi gol u Erediviziji.

- Odlazak na pozajmicu nikada nije lak. Moj cilj je da svakim danom napredujem zahvaljujući napornom radu. Nadam se da ću se vratiti u Milano. Ponekad morate da napredujete pre nego što igrate u timovima kao što je Milan. Ako me pitate da li mi je cilj da se vratim da budem starter? Apsolutno da, 100 odsto - rekao je Marko Lazetić u razgovoru za portal novinara Đanluke Di Marcija.

Govorio je nekadašnji učenik Omladinske škole Crvene zvezde da ga nijedan napadač posebno ne inspiriše.

- Volim da posmatram mnoge igrače sa različitim karakteristikama jer se tako uči. Ali jedno je sigurno. Nemam ništa zajedničko sa Aleksandrom Mitrovićem koji je pravi centarfor, koji ima sjajnu završnicu. Ali volim da napadam zadnju liniju i tražim igru "jedan na jedan". Sve će to doći s vremenom.

Milan nije konkurentan u borbi za titulu, a ispao je i iz Kupa Italije. Sada je glavni cilj da se osvoji trofej u Ligi Evrope.

- To je dobro takmičenje, sa mnogo sjajnih timova. Ko će na kraju podići trofej? Hajde, već znate odgovor. Milan! Poznajem tim i igrače, čak i nove, iako sam se preselio u Holandiju. Trenirao sam sa Rubenom Loftusom-Čikom, Samuelom Čukvuezeom i Tijanijem Reijndersom koji su izuzetni momci i igrači. A onda Kristijan Pulišić... Bože, kakvu sezonu ima! Svi oni su učinili Milan jačim nego ranije. Mada, ne treba zaboraviti Tea Ernandeza, Fika Tomorija, Malika Tijaua, Majka Manjana...

Marko Lazetić koji je u januaru 2022. stigao u Milan u transferu vrednom 4.000.000 evra iz Crvene zvezde, prognozirao je i ko će igrati finale Lige Evrope.

- Roso-neri zaista imaju velike šanse da osvoje Ligu Evrope. Tipujem da će finale u Dablinu igrati protiv Liverpula. Nije bitan protivnik u finalu, za mene roso-neri osvajaju trofej.

Ove sezone u Holaniji Marko Lazetić odigrao je samo osam prvenstvenih utakmica za Fortunu Sitard i još nije postigao gol.

- Nadam se da ću moći da se vratim u Milan što je pre moguće, ali sam svestan činjenice da ima još nekih koraka do toga. Učiniću sve da nastavim da se usavršavam. Ali shvatam stvari kako idu... Razmišljam mnogo o svemu. Otkad sam otišao napredovao sam u tri stvari. Radim više, shvatio sam kako da se ponašam u određenim sredinama i stekao sam iskustvo.

Marko Lazetić svestan je da je pred njim karijera i mnogo rada, iako je sada u velikoj krizi.

- Svako ko me poznaje zna da sam vredan radnik, ali još sam mlad i fizički još moram da rastem. Ako nastavim ovako, mogu da postanem veliki igrač. Debitovao sam za roso-nere na San Siru u Kupu Italije protiv Intera, a zatim u Seriji A protiv Kremoneza. Igrati na stadionu kao što je San Siro pred tim navijačima, to je ludilo.

U Milanu je kao tinejdžer trenirao sa Zlatanom Ibrahimovićem koji sada u klubu ima funkciju višeg savetnika.

- Bilo je divno trenirati sa Zlatanom, jer je on fantastična osoba. Plus govorimo istim jezikom. Svaki dan sam ga gledao i trudio se da ukradem neke poteze. Nažalost, nismo mnogo trenirali zajedno, jer je on bio povređen skoro celu sezonu. Za ono malo vremena koje smo proveli zajedno, dao mi je mnogo saveta kako da šutiram, i to mi je pomoglo. Naterao me je da se poboljšam. Bilo je tu i kritike. Svi znate Ibru, zar ne? (smeh). Zlatan je veoma strog, ali svakom od nas mlađih želi samo najbolje.

Na kraju, Marko Lazetić govorio je o Rafaelu Leau i Olivijeu Žiruu, kao i o svom sunarodniku Luki Joviću.

- Neobična snaga i sposobnost. Rafa je impresivan. Ima talenat da postane najbolji igrač na svetu. Ne želim da kažem da je on najbolji igrač u timu jer je svlačionica Milana puna igrača svetske klase. Svi su važni. Milan ne bi bio Milan bez svakog od njih. Opet, Rafa je drugačiji od ostalih. Žiru? Olivije je izvanredan igrač i sjajna osoba. Nažalost sa fudbalske tačke gledišta mnogo potcenjen. Njegovi golovi protiv Intera pre dve sezone doneli su nam Skudeto. Luka Jović je Srbin, kao i ja. Svaki put kada izađe na teren, navijam za njega. On je igrao za Real Madrid, a to znači da je veliki fudbaler. Ipak, nadam se da će mu trener Pioli omogućiti da igra više i da će Luka nastaviti da postiže golove - zaključio je Marko Lazetić.

