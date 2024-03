UŽIVO! PARTIZAN - SPARTAK: Crno-beli tražili penal

PARTIZAN - SPARTAK 0:0

TOK MEČA

1. POLUVREME

9. minut - Partizan tražio penal

Crno-beli su imali šansu posle kornera. Goh je u padu pokušao da šutne, a Vulić je odbranio. Crno-beli su se bunili, tražili su penal, ali se sudija Stanko Ostraćanin nije oglasio.

6. minut - Kovačević klizećim startom sprečio šansu

Spartak je bio u akciji, Mijić je pokušao kroz odbranu Partizana da proturi loptu, ali je Kovačević uklizao i sprečio stopostotnu šansu za goste.

3. minut - Prvi šut ka golu Spartaka

Baždar je oprobao šut sa 15-tak metara, lopta odlazi preko gola.

2. minut - Prva šansa na meču

I to za Spartak! Babić je dobio loptu u šesnaestercu domaćina, ali je njegov šut izblokiran.

Pomalo neobično, ali Partizan u prvom poluvremenu napada ka južnoj strani.

Partizan je u prvom delu sezone slavio u Subotici sa 3:0, golovima Markovića, Zahida i Saldanje, ali je poslednji duel u Humskoj pripao gostima - Subotičani su slavili sa 1:0 golom Bijelovića.

U timu Partizana ni na ovoj utakmici nema Mateusa Saldanje zbog povrede.

PARTIZAN - SPARTAK Stadion: Partizana Sudija: Stanko Ostraćanin (Kraljevo) PARTIZAN: Jovanović - Stojković, Kovačević, Marković, Antić - Ovusu, Zahid - Natho, Kalulu, Goh - Baždar. Trener: Igor Duljaj. Klupa: Krunić, Saničanin, Severina, Kanute, Šćekić, Kastiljo, Nikolić, De Medina, Filipović, Trifunović, Stjepanović. SPARTAK: Vulić - Mijailović, Bogićević, Dejan Kerkez, Ćalasan, Marko Kerkez - Đurasović, Lukić, Mijić - Ubiparip, Babić. Trener: Nenad Lalatović. Klupa: Manojlović, Tošeski, Mudrinski, Todoroski, Stanojev, Prijović, Rošević, Atule, Krsmanović, Tomović, Dunđerski.

Beogradski Partizan u okviru 27. kola Super lige Srbije dočekuje Spartak iz Subotice od 18.30 časova.

Crno-beli, koji trenutno drže drugu poziciju, ne znaju za pobedu na poslednje tri utakmice, pa je ovaj duel od velikog značaja za ti Igora Duljaja.

"Poslednji rezultati su nas u neku ruku uzdrmali, ali rezultatski, s obzirom na to da smo imali mnogo šansi protiv Napretka i Lučana i time možemo da budemo zadovoljni. Ali pamti se samo rezultat i, naravno da ne možemo da budemo zadovoljni. Nismo ostvarili pobede u poslednje tri utakmice, protiv Zvezde, Napretka i Lučana. Utakmica protiv Spartaka je izuzetno važna, važna su ta tri boda da bismo se ponovo vratili na pravi put. Greške se smanjuju dobrim radom na treninzima. To je moja odgovornost, a više je do koncentracije i karaktera igrača. Verujem da će raditi ono što se očekuje od njih, svesni da mogu i moraju mnogo bolje kad su te stvari u pitanju. U svakodnevnom sam kontaktu sa Saldanjom, šalje snimke i izveštaje. Dnevno provodi deset sati na terapijama i treninzima. Verovatno će u toku sledeće nedelje na teren i početi da radi sa loptom, ne sa ekipom. Miličić igra na poziciji štopera i teško je kad se vraća iz povrede da ga ubacujete na toj poziciji po deset, petnaest minuta. Treba vremena izaći iz povrede, a nemate luksuz da mu date više vremena. Potrebno je još mesec dana, ali i prijateljske utakmice da se oslobodi straha i postepeno vrati u formu. Najveću snagu i energiju subotičkoj ekipi daje Lalatović, koji je moj prijatelj i bivši saigrač iz Šahtjora. Imaju čudne rezultate, kod kuće su izgubili nekoliko utakmica, a u gostima imaju pobedu i tri nerešene. Taj podatak može malo da nas zabrine. Naravno da će biti motivisani, a imamo naš cilj i plan da osvojimo tri boda."

Subotički plavo-beli su uoči ovog kola bili na desetoj poziciji sa 31 bodom, četiri manje u odnosu na ekipu koja drži osmo mesto koje vodi u plej-of.

Šef stručnog štaba Nenad Lalatović ističe da je domaćin favorit, ali najavljuje da će njegov tim pokušati da se nadmeće i da zabeleži pobedu:

"Igramo u Humskoj, domaćin je apsolutni favorit, ako bilo šta napravimo to biće iznenađenje. Mnogi ljudi očekuju pobedu Partizana. Verujem u svoj tim, da može da priredi iznenađenje, iako očekujem da će biti mnogo ljudi koji će doći da podrže Partizan, ali i da mene napadaju. Na sve to sam spreman. Ne bi trebalo trošiti reči o crno-belima, o njima sve govori kako igraju u poslednjih godinu dana, otkako je došao Igor Duljaj, moj veliki prijatelj. Znamo se još iz igračkih dana u Šahtjoru, bili smo komšije, viđali se svakodnevno. Drago mi je što beleži dobre rezultate, do pre dva kola je bio prvi na tabeli i to govori o snazi tima. Biće teško, igrači moraju da uđu u utakmicu maksimalno hrabro i angažovano, da ispune sve ono što očekujem, a to je da izdržimo pritisak prvih dvadeset minuta. Ako to uspemo, imamo dobre šanse za pozitivan rezultat. Partizan fenomenalan, sjajan, sa sjajnim igračima na svim pozicijama. Favorit je, ali ne idemo sa belom zastavom u Beograd. Dolazimo da se nadmećemo, pokušamo da damo maksimum. Ako Partizan pobedi to je nešto sasvim normalno. Kad Zvezda i Partizan pobede u Srbiji to je normalno, a kad ne slave to je smak sveta. Moji igrači nemaju šta da izgube, mogu samo da dobiju."

