SRPSKI REPREZENTATIVAC IMA PROBLEM SA KLUBOM: Da li je ovo prilika za Crvenu zvezdu da realizuje davnašnju želju?!

Mihailo Ristić, povremeni reprezentativac Srbije koji igra za Seltu, mogao bi na kraju sezone da napusti špansku pokrajinu Galiciju.

Selta se bori u La ligi za opstanak s novim trenerom Klaudijom Hiraldezom, a Mihailo Ristić (28) sve manje dobija priliku da igra. Činjenica je da je njega u klub iz Benfike doveo bivši šef struke Rafa Benitez, ali isto tako povrede su odvojile Srbina od terena.

💥 Le Celta devrait se débarrasser du bonus de 1,5 M€ pour Ristić 🔜 Mihailo Ristić a été vendu l'été dernier. Le Celta devrait verser une prime de 1,5 M€ si le joueur jouait 20 matchs. ⏩ Mais son peu de temps de jeu font que cette clause ne devrait pas s'additionner. pic.twitter.com/wIc8GsxAER — SLBenfica France (@SLBFrance) April 4, 2024

Mediji u Španiji pišu da se Selta letos obavezala da Benfiki za Mihaila Ristića plati 3.000.000 evra. Pola od te sume plaćeno je odmah, a drugih 1.500.000 evra trebalo je da legne na račun kluba iz Lisabona ukoliko Srbin ostvari bonuse iz ugovora.

O čemu se radi? Naime, Mihailo Ristić trebalo je da odigra tačno 20 utakmica u La ligi za Seltu kako bi bila aktivirana klauzula. Što zbog povreda, što zbog slabe forme, Mihailo Ristič dosad je upisao samo 14 mečeva za Seltu i pitanje je da li će dobiti poverenje trenera Hiraldeza do kraja sezone.

Mihailo Ristić ima važeći ugovor sa Seltom do juna 2026. godine, ali neki španski portali pominju da bi između fudbalera i kluba moglo da dođe do sporazumnog raskida saradnje. Možda je to šansa za Crvenu zvezdu, koja je i ranijih sezona pokazivala veliko interesovanje da svog nekadašnjeg fudbalera vrati na Marakanu.

Mihailo Ristić zbog povrede nije igrao za reprezentaciju Srbije u prijateljskim utakmicama protiv Rusije (0:4) i Kipra (1:0). Selektor Dragan Stojković Piksi imao je želju da levonogog fudbalera vrati u nacionalni tim, ali je on povredio zadnju ložu leve noge igrajući za Seltu protiv Barselone. I dalje je na pauzi.

