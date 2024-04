UŽIVO! PARTIZAN - NOVI PAZAR: Kanute ponovo u timu, tri bivših igrača napada crno-bele! SASTAVI

PARTIZAN - NOVI PAZAR 20.00

PARTIZAN - NOVI PAZAR Stadion: Partizan Sudija: Lazar Lukić PARTIZAN: Jovanović – Stojković, Kovačević, Marković, Antić – Kastiljo, Kanute – Severina, Zahid, Goh – Baždar. Trener: Igor Duljaj. NOVI PAZAR: Mirković – Bojat, Fajed, Azemović, Floro – Đo, Momčilović, Adešina, Ljajić - Suma, Šćepović. Trener: Slavko Matić.

Beogradski Partizan u okviru 29. kola Super lige Srbije od 20 časova na svom terenu dočekuje ekipu Novog Pazara iz istoimenog grada.

Šef stručnog štaba Igor Duljaj ističe da ekipa stalno igra pod pritiskom i da nije lako stalno igrati dobro i pobeđivati:

"Za nas je svaka utakmica derbi, bez obzira na ime protivnika, jer svaka može da donese ili odnese bodove. Ulazimo u naredni meč sa malo više optimizma posle onakve pobede nad Voždovcem koja je mnogo značila igračima. Kad smo mi u pitanju, ne postoje olakšavajuće okolnosti. Uvek smo pod pritiskom, što je normalno. Videlo se to dosta puta tokom sezone. Navikli smo jesenas navijače na pobede i kada dođe do slabijih rezultata, napravi se negativna atmosfera. Istina je – nismo briljirali u poslednjih nekoliko mečeva, ali smo uspevali da se vratimo. Veoma je teško igrati konstantno dobro i pobeđivati. U ovom trenutku, najvažniji nam je rezultat. Ja stojim iza igrača koji pošteno rade. Vole ovaj klub, osećaju dres bez obzira da li su duže ili kraće ovde. Možemo da im zamerimo neki put na nekim greškama, ali na zalaganju – ne! Čak i kad je negativan rezultat kao što je bilo protiv Voždovca, nismo čuli nijedan zvižduk ili negativan komentar na adresu igrača i mnogo nam je značio baš takav gol kakav je postigao Stojković. Probudile su nam se i neke uspomene iz prošle godine kada smo se na sličan način vraćali iz mrtvih i osvajali bodove. Dobro je što smo postigli tri gola, ali, ne smemo da zatvaramo oči na greške u odbrani. Za to je potrebno vreme koje sada nemamo jer igramo svakih tri-četiri dana. Ali, dobro je da se greške uoče i isprave. Što se tiče Adema Ljajića, on je igrač poteza, svi znamo njegovu karijeru. Na prošloj utakmici je postigao tri gola. Ne zna se da li je bolji momak ili igrač. Fantastična osoba, sa fantastičnim fudbalskim kvalitetima. Imaće motiv da ponovo igra na stadionu Partizana. I ne samo on, u ekipi Novog Pazara je mnogo igrača koji su igrali u Partizanu. Tu su Ljajić, Suma, Petković, Momčičović, svi su bili u Partizanu. Došao je novi trener, tu odmah imate novu energiju, igrači žele da se dokažu. Bore se za plej-of, imaju svoje ambicije, a naš cilj je da osvojimo tri boda. Očekujem dobar fudbal, otvorenu igru i pozivam navijače da dođu u što većem broju."

Partizan je uoči ovog kola bio drugi sa 67 dobova, četiri manje od Crvene zvezde i sedam više od TSC-a koji ima i utakmicu više.

Novi Pazar je deveti sa 35 bodova, tri manje u odnosu na Napredak i mesto koje vodi u plej-of. Pazarci su bez pobede na poslednje četiri utakmice.

Novi šef stručnog štaba gostiju Slavko Matić ističe da je vremena za rad malo, a raspored gust, ali veruje u nalaženje najbolje formule koja može da pokrene ekipu:

"Cenim jako kolegu Igora Duljaja, koji je mnogo stvari dobrih uradio za Partizan. Imaju oni i problema, ali nećemo o protivnicima, jer nemamo vremena. Moram da pronađem najbolju formulu za kratko vreme. Dovoljno je da se neke stvari promene, da se nešto ubaci. Na nama je da radimo, zato sam i došao. Nećemo se fokusirati samo na tabelu. Ne zavisi više ništa samo od nas. Novi Pazar ima odlične igrače. Pričao sam sa Ademom Ljajićem, Sejdubom Sumom, Markom Šćepovićem i ostalima. Sa strancima sam imao odvojen sastanak. Brzo se sve dešava. U osam dana imaćemo tri utakmice. Tu je Napredak, koji je pobedio ekipu Javora. Imamo i utakmicu protiv Radničkog 1923 u četvrtfinalu Kupa Srbije. Veliki izazov i ja sam ga sa zadovoljstvom prihvatio. Za Pazar me vežu lepe uspomene."

Kurir sport

Bonus video:

00:26 bakljada grobara posle gola na 172. večitom derbiju