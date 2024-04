DETE DOBRO RADI, OČEKUJEM MNOGO OD NJEGA: Vladan Milojević govorio o Krasou i šta se od njega zahteva u Crvenoj zvezdi!

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su OFK Vršac u četvrtfinalu Kupa Srbije rezultatom 3:0 (1:0), a na utakmici je igrao i Žan Filip Kraso.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Navijači Crvene zvezde mnogo očekuju od reprezentativca Obale Slonovače. Žan Filip Kraso je fudbalski umetnik, pokazao je sijaset puta koliko može sa loptom i kakvu magiju krije u nogama. Nažalost, od jesenas je van prve postave, nekako ga je bivši trener Barak Bahar samo sklonio. Ovog proleća novi šef struke crveno-belih Vladan Milojević traži mu pravu poziciju.

Protiv Vrščana Žan Filip Kraso nije pokazao ono što se od njega očekuje. Ponovo je nekako bio stegnut, iako je samo nekoliko dana ranije bio ključni fudbaler u trijumfu nad Radnikom u Surdulici. Tada je njegov savršeni pas Aleksandar Katai pretvorio u prvi gol.

- Krasoa smo stavili da prvi put igra zajedno sa malim Urošem (Sremčević op.a.). Želeli smo da prvi put igramo sa dva špica. On ima kvalitet, pokušavamo da mu pronađemo najbolju poziciju. Probali smo ga u Surdulici na desnom boku, sinoć je bio u špicu. Dete dobro radi, ne mogu ništa da mu kažem. Očekujem mnogo do njega, verujem da će on to nama da vrati - rekao je Vladan Milojević, poznat po tome što retko priča o individualnim kvalitetima svojih fudbalera.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Ove sezone Žan Filip Kraso odigrao je 27 utakmicu za Crvenu zvezdu. Postigao je osam golova i imao pet asistencija. Početkom godine, sa reprezentacijom Obale Slonovače osvojio je Kup Afričkih nacija.

U dresu Crvene zvezde Žan Filip Kraso prilično dugo čeka pogodak. Poslednji put u Superligi je zatresao mrežu krajem oktobra 2023. godine, u pobedi nad ekipom IMT. To znači da je već skoro pola godine bez pogotka u prvenstvu.

Kurir sport

