OTKRIVENA TAMNA STRANA PEPA GVARDIOLE: Ušao je u kancelariju rekao da hoće da me proda! Odmah mi je uzeo broj - VODILI SMO RAT!

Zlatan Ibrahimović nije jedina fudbalska zvezda koja je javno progovorila o sukobu sa slavnim španskim trenerom Pepom Gvardiolom.

Tokom svoje izuzetno uspešne karijere Gvardiola je vodio Barselonu u kojoj je stakao svetsku slavu, zatim nemačkog giganta Bajern Minhen, a poslednjih godina sa velikim uspehom sa klupe predvodi Mančester siti kome je doneo prvu titulu prvaka Evrope u istoriji kluba.

Iako o njegovoj ličnosti generalno vlada pozitivno mišljenje, španski trener nije baš takva cvećka, kao što se misli.

Zlatan je prvi otvoreno govorio loše o Špancu, ali nije jedini. Katastrofalno mišljenje o treneru Sitija ima i proslavljeni napadač Samuel Eto.

Eto je bio deo čuvene generacije koja je 2009. godine pokorila svet osvajanjem trosruke krune, blistao je te sezone, iako ga je Pep odmah po dolasku u klub uzeo na zub.

"Čim je ušao u kancelariju, Gvardiola je zapisao tri imena igrača za prodaju - Ronaldinjo, Deko i Eto, igrači koji su dugo u klubu", otkrio je jednom prilikom Kamerunac.

"Pozvao me je par dana kasnije i rekao da me žele u Uzbekistanu, daće mi 26 miliona dolara godišnje i bilo bi dobro da prihvatim".

Eto je poručio Špancu da nema nameru da ode iz kluba.

"On je protiv mene počeo da vodi psihološki rat. Bili smo u Hjustonu na pripremama za sezonu i u svlačionici je rekao da broj devet ide Anriju, a meni 14. Bio je to potpuni nedostatak poštovanja. Naterao me je da igram ukupno 40 minuta protiv Čivsa i Red Bula i imao je nesreću da postignem ukupno šest golova", rekao je Eto.

On je otkrio da je Gvardiola hteo da ga nauči kako se napada.

"Jednom prilikom sam krenuo da otvorim prostor Mesiju koji je dolazio s leđa i postigao je gol. Ali Gvardiola je zviždao i vrteo glavom pitajući me šta radim i gde idem. Reakao sam mu tada da vezni igrač poput njega ne može da nauči Etoa kako se napada".

Barsa je osvojila tri trofeja, a Eto je bio najbolji strelac lige.

"Prešao sam u Inter i kada smo igrali protiv Barse u polufinalu usledio je vrhunac" kaže Eto i dodaje:

"Svi smo bili u tunelu, a on me nije ni pogledao, samo je prošao. Na kraju utakmice je došao do mene da se rukujemo. Čekao je da kamere sve snime i onda prošao. Anri je bio u tunelu, video je prizor i počeo da se smeje iza njega. Pepova želja za pobedom verovatno ga je naterala da ne poštuje igrače u određenim situacijama", zaključio je Kamerunac.

