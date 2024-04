NEĆU DA KOMENTARIŠEM SUĐENJE - HAJDE DA PRIČAMO O FUDBALU! Milojević posle večitog derbija: Imamo problem da damo gol!

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan rezultatom 3:2 u 173. večitom derbiju.

Vladan Milojević trener crveno-belih izneo je svoje utiske posle meča na konferenciji za medije.

"Kao što sam rekao na konferenciji da će biti jedna sasvim drugačija utakmica nego ona pre malo više od mesec dana. Bilo je svega. Što se tiče utakmice mogu da budem zadovoljan. Čestitam i igračima Partizana, borili su se. Jako je teško kada igrate ove derbi utakmice, one su evropskog nivoa. Imali smo snage do poslednjeg trenutka, verovali smo. Rekao sam im da nemamo pravo da odustajemo. Mislim da smo dosta utakmica kontrolisali kroz posed. Imamo problem da damo gol. Ne znam koliko šansi. To je bit treniranja i igranja fudbala. Došli smo u situaciju da smo imali zatvoren Partizan koji je imao rezultat. Ponovo iz dve gluposti naše primamo. Iz kog razloga, ne znam. Moramo to da analiziramo. Ne smeju da se primaju. To je fudbal, živa igra. Verovali smo, mislim da smo zasluženo pobedili. Čeka nas utakmica u sredu koja je jako bitna za nas, možda i najbitnija od početka sezone", rekao je Milojević u uvodnoj reči.

Osvrnuo se na propuštene prilike Osmana Bukarija.

"Meni je drago kao treneru da pravimo šanse, ali ovo su šanse koje su nestvarne. Ima svega i nedostatak koncentracije. Da ne ulazimo sada... Treniramo, radimo. Nije Bukari hteo da ne da gol. To su kvalitetni igrači. Bukari je bio vidno potresen na poluvremenu. Baš mu je bilo krivo. Zagrlio sam ga i rekao mu da je to fudbal. Treba im verovati, ja im verujem. Nema veze, idemo dalje", dodao je Milojević.

Smatra da u "večitim" derbijima, bez obzira na igrači kadar, nema favorita.

"Nemam ja zamerki. Rekao sam da nema favorita. To je moj lični stav. U fudbalu to ne postoji. To može da bude prividno. Pogotovo u utakmicama Zvezde i Partizana. Igrao sam kada je bilo 30, 25 razlike. To ne postoji. Ovo su posebne utakmice. Imate prvenstvo, Kup i utakmice sa Partizanom. To je poseban gušt. Hteli smo da dominiramo, ali smo nailazili na odbranu Partizana", nastavio je strateg crveno-belih.

O suđenju nije hteo da govori.

"Neću o tome da komentarišem. Hajde da pričamo o fudbalu. Nemam komentar i na tome ću da stanem", kratak je bio Milojević,

Aleksandar Katai ponovo je bio heroj Zvezde.

"Sale je jedan veliki profesionalac. Mislim da je jedno veliko poglavlje u savremenoj istoriji Zvezde. Ja bih kao trener želeo da bude dosta duže, jer mogu mladi igrači od njega da vide. Dosta je patio, dosta se borio, ali moram da ga pohvalim jer toliku želju ima. Ja ga prvi put treniram. Imali smo iskren razgovor i u njegovim očima sam video veliku želju da pomogne timu. Sve ostalo, ugovor, to je u domenu uprave i Saleta. Voleo bih da ostane. Videćemo što se toga tiče", izrazio je nadu Milojević.

Kurir sport