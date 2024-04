MISLIM DA BI 90 ODSTO SUDIJA SVIRALO PREKRŠAJ! Brura se ne stišava: Selektor ZAGRMEO U STUDIJU zbog sporne sitacije na derbiju!

Velika bura podigla se u fudbalskoj javnosti Srbije nakon 173. večitog derbija između Crvene zvezde i Partizana.

Zvezda je savladala Partizan posle velikog preokreta u samom finišu meča rezultatom 3:2 i tako praktično rešila pitanje šampiona.

Ogromna prašina podigla se oko gola Šerifa Endiaja koji je Zvezdi doneo izjednačenje u 90. minutu utakmice. Partizan smatra da je sudija Pavle Ilić žestoko oštetio crno-bele, jer je napadač Zvezde pre gola napravio prekršaj nad Markovićem.

O spornoj situaciji polemisalo se i u studiju "Arene sport" nakon utakmice.

Bivši arbitar i sudijski ekspert Zdravko Jokić smatra da je sudija doneo ispravnu odluku, ali sa njim se ne slaže selektor naše mlade reprezentacije i legendarni as Partizana Ljubinko Drulović.

"Imamo situaciju koja izaziva kontroverze. Mislim da je odbrambeni igrač dozvolio da mu napadač dođe iza leđa i da se bori za poziciju, njih dvojica se praktično bore za poziciju i dolazi do kontakta. E sada koliko je taj konakt bio intenzivan da bi došlo do pada to je sudija mogao da utvrdi na terenu", kaže Jokić i nastavlja:

"Kada se radi komunikacija VAR-a i sudije, jer vidim da ima primedbi zašto nije zvao asistente u VAR sobi, VAR traži od sudije da opiše situacije kako je video. Ako odlazi do nesulglaisca, ako VAR ima drugo mišljenje, on poziva sudiju da on pogleda situaciju da se uveri, i možda promeni odluku, a ovde sudija nije išao jer se njegovo viđenje siuacije nije slagalo sa VAR-om jer nije bilo intenziteta da se svira prekršaj. Ovde ne vidimo komplet situaicju, ali dolazi do brzog pada čak i možda do proklizavanja igrača Partizana. Pitate me da li je faul? Da li vi ovde vidite kontakt – da li je bilo guranja rukom, laktom? Bio je samo konkakt. Da li je bilo odgurivanje – nije!", kaže Jokić.

Drulović ima drugačije viđenje.

"Generalno je faul bio, po meni, kako ja vidim. Mislim da bi 90 odsto sudija svirali prekršaj. Defanzivci su u ovim situacijama zaštićeni", smatra Drulović

Kurir sport/J.M/Arena sport

