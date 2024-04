OTKRIVAMO! PARTIZAN ĆE IGRATI VEČITI DERBI U KUPU: Dolaze sigurno na Marakanu, razmišljaju o sabotaži, ali...

Kako Kurir saznaje, fudbalski klub Partizan dolazi na megdan Crvenoj zvezdu u meču polufinala Kupa Srbije.

Crno-beli su u saopštenju posle 173. večitog derbija naveli mogućnost da ne dođu na megdan u Kupu, ali to se neće dogoditi.

E, sad... Postoji mogućnost da uprkos dolasku na meč usledi određena vrsta bojkota. Šanse za to su male, ali u Humskoj se pričalo o tome da igrači izbacuju loptu u aut, da se postigne autgol, pa čak i da se na teren pošalju omladinci.

To će verovatno sve ostati na pričama i crno-beli će kompletni na megdan večitom rivalu.

Danas je u Humskoj održan sastanak gde su vodeći igrači obavestili Upravu kluba da ne žele da u ovakvim oklonostima izađu na teren. Međutim, oni to na svoju ruku ne smeju da urade, pa za tako radikalnu odluku moraju da imaju saglasnost kluba, ali to je neizvodljivo... Ukoliko bi igrači "na svoju ruku" bojkotovali meč ili uradili nešto slično to bi bio nezabeležen skandal.

Potvrda i na sajtu

Da će Partizan doći na derbi jasno je iz vesti na sajtu Partizana gde su crno-beli objavili detalje o prodaji ulaznica.

