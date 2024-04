VLADIMIR MATIJAŠEVIĆ O SEZONI ČUKARIČKOG: "Pola njih NEĆE ostati ovde! Ne znam gde je Dudić radio, imali smo džentlmenski dogovor"

Fudbaleri Čukaričkog nisu imali vikend kakav su priželjkivali. Poraženi su na gostovanju Radničkom u Kragujevcu rezultatom 3:2 čime su se udaljili od mesta koje vodi u Evropu.

U skladu sa tim sportski direktor tima sa Banovog brda Vladimir Matijašević govorio je o aktuelnoj sezoni, ali i o ambicijama za sledeću.

foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

- Prvo bih istakao da sam u prethodnim teškim utakmicama bio zadovoljan zalaganjem, igrom, odnosom prvotimaca, kao i njihovom disciplinom. Utakmica u Kragujevcu je bila drugačija. Naravno, pre svega moram da čestitam Radničkom na pobedi, ali da je naša ekipa bila dicsiplinovana osvojila bi bodove. Lepo je bilo videti 5.000 ljudi na tribinama stadiona „Čika Dača“. U Radničkom rade naši prijatelji, Slavko Perović i Igor Konatar su napravili odličnu stvar - rekao je Matijašević na početku, pa nastavio:

- Ne bih da komentarišem ni suđenje, zadržaću se samo na našoj igri. Ponavljam, bili smo nedisciplinovani, zato smo izgubili. Svaka čast igračima i stručnom štabu tima iz Kragujevca. Za mene lično, iako je lepo kad publika vidi sedam golova, sama igra nije bila lepa, bez discipline, bila je čak katastrofalna, kao i odnos pojedinih igrača prema igri. Ali, dešava se i to, ne krivim nikog, uvek polazim od sebe. Ti igrači su tu zato što sam želeo da budu tu, nisu nam pali sa neba - rekao je jedan od najzaslužnijih za uspon ovog kluba u prethodnih nekoliko godina.

foto: Starsport©

Biće promena kada je u pitanju sledeća sezona.

- Naša sadašnja pozicija na tabeli je možda i trenutak istine. Imali smo dosta mučenja, menjanja trenera. Igrači kao igrači, pola njih neće ni ostati ovde, napravićemo rez. Nećemo, naravno odustati u finišu sezone, igraćemo i boriti se i dalje, ali rez nam je jednostavno neophodan. Moramo ponovo da krenemo sa filozofijom Čukaričkog, sa što više mladih igrača, što manje iskusnih. Jednostavno, mladi „kidaju“, žele, neki drugi ne žele, da se ne svađamo, bolje je da se raziđemo kao ljudi - jasan je funkcioner "brđana".

foto: Čukarički

Kao i uvek prioritet će biti mladi igrači iz omladinske škole.

- Imaju oni uspona i padova, nekako je i normalno da idu gore-dole. U jednom trenutku Cvetković i Igor Miladinović su bili odlični. Cvetković je pao, imao je povredu, sad se vraća. Miladinović jednu odigra dobro, drugu lošije, ali je i njih stigao umor. Stanković je dečko koji stvarno odrađuje svoj posao, Samurović je mlad, prethodne utakmice je dobro branio, poslednju malo lošije, ali to je već posao trenera golmana Olivera Kovačevića, imamo i mladog Kaličanina na toj poziciji. Rogan nam se povredio u nezgodnom trenutku, ali ove godine nije ni imao neku minutažu. Melo je takođe mlad, ali je u svim utakmicama pokazao da je pojačanje, sa željom i voljom - poručio je dugogodišnji sportski radnik.

Jedno ime je ipak izdvojio kao primer drugima.

- Kovač je momak koji ovde može da igra čitav život ako želi, i kad nije u najboljoj formi, njegovo zalaganje je 300 odsto u svakom meču. Takvi ljudi su nam potrebni, oni koji će da poginu na terenu. Neću one koji jednu igraju, drugu ne, ali i to ćemo rešiti u narednih mesec dana. Nemam ništa protiv bilo koga lično, ali sešćemo za sto, videti ko zaslužuje, a ko ne zaslužuje da ostane. Danas se sve vidi, sve je merljivo, ko koliko trči, koliko igra... Opet, sve je moja krivica, do mene je, i ako ne izađemo u Evropu ja sam kriv. Ne krivim ni igrače ni struku - izričit je bivši sportski direktor Aeka.

foto: Andrea Martini/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ambicije za sledeču sezonu ostaju iste.

- Ambicije će biti iste. Ove godine smo imali ambicije da se plasiramo u Evropu, pitanje je posle meča u Kragujevcu da li ćemo uspeti. Borimo se, ali i da ne bude tako Čukarički će nastaviti istim ritmom. Jesmo izborili plasman u grupnu fazu evropskog takmičenja, ali za mene je i dalje najveći uspeh ovog kluba osvajanje trofeja u Kupu Srbije. Taj pehar nam ostaje, kao i sedam-osam godina igranja u Evropi, skoro zaredom. To je veliki uspeh za klub sa dva-tri terena. Želimo da izbacujemo mlade igrače, ljudi su to prepoznali, neki dolaze kod nas sa strane, neki dolaze iz naše škole - rekao je bivši igrač Crvene zvezde.

Prelazni rok nije počeo, ali u njegovom slučaju on uvek traje.

- Već sam dogovorio dva-tri igrača, ali ne bih da pričam unapred. Imamo igrača kojima ističu ugovori, neki će možda imati ponude, sa nekima opet nismo zadovoljni... Sigurno će od pet do sedam igrača promeniti sredinu, dva-tri pojačanja stižu, možda i više ako bude bilo potrebe, priključićemo nekoliko omladinaca. Ima i dosta interesovanja, najviše za naše mlade igrače, ali će se sve ubrzati sa početkom prelaznog roka. Ne žurimo, nije nam ništa hitno, budžet ćemo zatvoriti. Imali smo mnogo veći budžet, ali ćemo ga smanjiti za sledeću godinu - istakao je uspešni stručnjak.

foto: FK Čukarički

Na kraju se osvrnuo na izjavu trenera Radničkog Feđe Dudića koji nije bio zadovoljan što Milutin Vidosavljević nije mogao da igra protiv Čukaričkog.

- Ne znam gde je radio, da bih mu odgovorio. Sa Perovićem i Konatarom sam dogovorio, džentlmenski, „evo vam igrač, ako može da ne igra protiv nas“. I to je dogovor. Vidosavljević je mogao i da igra. Trener te slučajeve nije ni mogao da vidi do sada, ovo je džentlmenska priča. Imali smo i mi tu situaciju sa Zvezdom, nisu nam igrali Lučić, Pankov, Popović, to je bio takav dogovor. Kad pružim ruku, to je tako. Trener Radničkog, koji stvarno radi vrhunski posao i čestitam mu na svim rezultatima, mora da bude upućen da su njegov sportski direktor i predsednik meni pružili ruku. Mi uopšte nismo ni imali problem da Vidosavljević igra, ako je bila frka. Donekle ga i razumem, trener je, ima najbolju moguću želju, ali je ovo bio džentlmenski dogovor, moram da ga obavestim da to u Srbiji postoji – zaključio je Vladimir Matijašević.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

00:56 Fudbal kao trenutno najvažnija stvar i žena kao savetnik