OVO JE REKORD! TRAJAL IMA 23 POBEDE U NIZU! Klub iz Kruševca surovo dominira u Srpskoj ligi

Fudbalski klub Trajal postavlja svojevrsni rekord, u Srpskoj ligi Istok ekipa iz Kruševca ne da ne zna za poraz, već ima sve pobede, ukupno 23 iz isto toliko kola.

Nema dileme, Kruševljani će naredne sezone nastupati u Prvoj ligi Srbije, što je i bio cilj pre početka sezone. Trener Trajala Ivica Momčilović za Kurir kaže da je od početka njegov tim počeo da igra odlično i da su rezultati očekivani.

- To nam je bio cilj, da se vratimo u Prvu ligu, kako je prvenstvo odmicalo, igrali smo sve bolje. Imamo dobru i mladu ekipu, prosek igrača je 22, 23 godine, mislim da smo zasluženo prvi i najkvalitetniji u Srpskoj ligi Istok. Ambicije kluba i moje su se poklopile, imamo zaista zavidne rezultate - kaže Momčilović.

Trajal se ne zadovoljava činjenicom da je praktično već u višem rangu.

- Želimo da ostvarimo svih 30 pobeda, ali to ne zavisi samo od nas, već i od drugih ekipa. Naš učinak je i sada presedan, nijedna ekipa to nije uradila. Znamo da će nas u Prvoj ligi čekati jača konkurencija, ali raduje me kao trenera što imamo kostur ekipe, potrebno je da dovedemo pojačanja, nekoliko dobrih igrača. Dalji cilj je da Trajal napravi dobar rezultat, da bude stabilan u Prvoj ligi Srbije. Ako nam se ukaže prilika, napašćemo i najviši rang.

Kruševac bi tako imao Napredak u Superligi, Trajal u Prvoj ligi Srbije i Jedinstvo u Srpskoj ligi.

- Napredak je brend u Kruševcu, klubovi u tri ranga je idealna priča. Imamo dobru saradnju s Napretkom, neki njihovi fudbaleri igraju kod nas na pozajmici, prilika je i da se mlađi pokažu. Realno, Trajal ima sve uslove da bude stabilan prvoligaš, prevazišli smo ovaj rang po svemu.

Jesenas je ekipa bila u prilici da čak igra protiv šampiona Crvene zvezde u Kupu Srbije.

- Ta utakmica je bila i nagrada za moje igrače jer su tada imali niz od 12 ili 13 pobeda. Naravno, nismo imali šta da tražimo protiv crveno-belih. Korektno smo odigrali, čast nam je bila štr smo ugostili Zvezdu. Cilj nam je da i ove godine da uđemo u glavni žreb Kupa. Videćemo, vreme je najbolji pokazatelj. Zahvalio bih se Trajalu i predsedniku kluba Vladanu Gašiću - zaključio je Momčilović.

