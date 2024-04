DULJAJ DA NEKU IZJAVU, PA SE SUTRA IZVINJAVA! Bivši sudija BRUTALNO ODGOVORIO na prozivke trenera Partizana!

Bivši fudbalski sudija Zdravko Jokić žestoko je odgovorio na prozivke trenera Partizana Igora Duljaja.

Na konferenciji za medije koja je usledila nakon poraza od Zvezde u Kupu Srbije, trener Partizana u jednom momentu isprozivao je sudijske eksperte koji su analizirali sporne detalje sa 173. večitog derbija.

Duljaju se nisu svideli njihovi komentari, pa je savetovao novinare da pišu ono što vide.

"Mi smo samo živa bića, ljudi koji greše, ali vi ste ti koji treba da preuzmete odgovornost i da se na televiziji pokazuje kako jeste, a ne da razni eksperti sudijski pričaju šta hoće", rekao je Duljaj.

Zdravku Jokić, sudijski analitičar na TV Arena sport, osetio se prozvanim, pa je rešio da odgovori treneru crno-belih:

"Gledao sam, on spominje eksperte, ja sebe ne doživljavam kao eksperta, to je pretenciozno. Ja imam zvanje instruktora prve kategorije. Bio sam profesionalni fudbaler 10 godina, sudio sam, 11 godina ligu Jugoslavije, bio sam 20 godina u elitnoj kategoriji UEFA posmatrača i mentor sudijama elitne kategorije, 20 godina sam ocenjivao sudije, ocenjivao sam suđenje u 65 utakmica Lige šampiona, uključujući i polufinale Lige šampiona, pratim pravila, dva puta godišnje posećujem seminare... Ne mislim da sam ekspert, to je pretenciozno", kaže Jokić i dodaje:

foto: Starsport©

"Što se tiče Duljaja, vrlo ga cenim kao čoveka, odan je klubu, pokazuje veliku ljubav prema klubu, ali mislim da ga ta ljubav i zaslepljuje, da diskutuje o stvarima o kojima nije edukovan, a poznat je po tome da prvo da neku izjavu, pa se sutra izvinjava. Možda se i sutra izvini. Ovih dana je bilo u novinama još nekih, ne znam da li je na mene mislio. Svako radi svoj posao onoliko koliko ga poznaje, ima pravo kritikuje".

Kurir sport/J.M.

00:20 Baklje Grobara završile u golu