OVO JE PRVI MAJ, ALI NE PRAZNIK, VEĆ FUDBALSKI KLUB! Sredina koja nije NAJBOGATIJA, ali ima nešto na čemu bi im svi POZAVIDELI!

Na sam pomen čuvene brazilske Marakane većina ljudi pomisli da je to najveći stadion na svetu. To i jeste bio, ali sve do 1989. godine. Tada je u Pjongjangu, glavnom gradu Severne Koreje izgrađen stadion Prvog maja koji je u ovom trenutku najveći stadion na svetu sa kapacitetom od 150.000 mesta.

Upravo ovo neverovatno zdanje i grad Rumu povezuje nešto što je za sve ljubitelje fudbala u ovom vojvođanskom mestu i više od igre. Jedan fudbalski klub u Rumi nosi naziv „Prvi maj“ kao i pomenuti stadion na korejskom poluostrvu i još poznatiji svima kao međunarodni dan rada. Zbog toga je ekipa Kurira u susret prvomajskim praznicima odlučila da uradi priču o ovom klubu koji ima dušu i koji je obožavan od strane navijača koji dolaze na utakmice u velikom broju.

foto: Nenad Kostić

Fudbalski klub „Prvi maj“ osnovan je 1982. godine od strane zemljoradničke zadruge Agroruma čiji su članovi želeli da se okupljaju i da se oprobaju u ovoj magičnoj igri sa loptom. Budući da se klub trenutno takmiči u Srpskoj ligi Vojvodina, koji je treći rang takmičenja i da vodi veliku borbu za opstanak, mi smo stigli da duel sa Jedinstvom iz Stare Pazove kako bi se na licu mesta uverili sa koliko ljubavi Rumljani vole svoj klub. Vladimir Zeljković, živa legenda kluba i čovek koji je bio jedan od osnivača pre 42 godine kaže da je sve bilo na dobrovoljnoj bazi i da je jedini cilj bio da to bude zdrava priča i druženje koje je najbitnije.

foto: Nenad Kostić

- Grupa igrača koja je igrala fudbal i radila je u „Agrorumi“ odlučila je da napravi klub, jer su ovde postojali uslovi i mogućnost za to. Bilo je želje da ljudi ne idu po kafanama, već da se druže i igraju fudbal – počeo je priču popularni Zelja.

Klub sa autentičnim imenom nazvan je po jednom delu firme koja ga je i osnovala.

- Prvi maj se zvala ekonomija Agrorume, tako se zvao deo te firme. To su većinski bili ljudi iz tog dela, ali su se svi uključili. Bilo je tu i direktora, upravnika, traktorista i sezonskih radnika – upoznao nas je bivši igrač sa počecima kluba.

foto: Nenad Kostić

Novom klubu nije bilo lako da stekne naklonost navijača. Sloven, osnovan 1919. bio je u srcima Rumljana i Prvi maj je na razne načine pokušavao da zadobije simpatije. To je ujedno bilo i najveće rivalstvo, ali Zelja ističe da je ono pre svega zdravo i sportsko, jer se nekoliko puta dešavalo da se rivali na terenu pomažu kada je najpotrebnije.

1 / 22 Foto: Nenad Kostić

- Sigurno da jeste, ali opet i pored svog tog rivalstva je bilo pomoći jedni drugima. Jeste rivalstvo pravo sportsko, bilo je uvek da je neko bolji na terenu, ali podmetanja nikad nije bilo. Bilo je situacija gde je Slovenu trebalo pomoći, gde je Prvom maju trebalo pomoći i onda su se i igrači i treneri koji su bili i u jednom i u drugom klubu organizovali i pomagali – jasno je poručio Vladimir šta je ono najvažnije.

foto: Nenad Kostić

U početku prvih nekoliko godina sve je bilo amaterski i ekipa se takmičila u poslednjem rangu.Od tada kreće uspon gde je 1998. Godine izboren plasman u Vojvođansku ligu u kojoj je klub igrao neprekidno 15 godina. Međutim, na opšte zadovoljstvo uz pomoć opštine Ruma bez koje po rečima svih kojima je Prvi maj u srcu ne bi mogli da opstanu 2019. godine klub se plasirao u Srpsku ligu Vojvodina što je najveći uspeh ovog kluba.

Zelja kojeg svi navijači i poštovaoci kluba cene kaže da klub trenutno nije u stanju da bude konkurentan Slovenu i u Srpskoj ligi kao ranijih godina, ali da je itekako zahvalan opštini što izdvaja sredstva za funkcionisanje kluba.

foto: Nenad Kostić

- Trenutno nismo u situaciji da budemo konkurentni Slovenu, opština izdvaja veliki deo novca i za jedan i za drugi klub ali je to nedovoljno za takmičenje u ovom rangu, ali bez obzira na to zahvalni smo opštini na svemu – zaključio je čovek koji je u klubu bio od osnivanja, a kaže da će tu biti dokle god bude mogao.

Meč sa gostima iz Stare Pazove se nije završio onako kako su Rumljani želeli. Prvi maj trenutno ima 25 bodova i nalazi se na pretposlednjem mestu, ali nada još uvek postoji. To misli i predsednik kluba Božidar Trkulja sa kojim smo pričali o funkscionisanju kluba, organizaciji i ambicijama.

foto: Nenad Kostić

- Što se tiče same organizacije, mi smo se organizovali uz veliku pomoć opštine, koji nam je glavni sponzor i jedini finansijer. Kada je reč o ambicijama, realno gledano još uvek sve nije izgubljeno, još uvek postoje neke nade. Hajduk iz Kule je izgubio, tamo idemo sledeće kolo i sa pobedom smo još uvek u igri. Ima još šest kola do kraja. Imamo dobar raspored do kraja i dobar međusobni skor sa ekipama koje se takođe bore za opstanak – počeo je prvi čovek ovog sremskog kluba.

U današnje vreme kada je veoma teško voditi jedan fudbalski klub ističe još jednom da bi bez pomoći opštine teško zatvorili finansijsku konstrukciju. Ipak, opština nije ostavila ovaj klub na cedilu, a nedavno je izgrađen i novi sistem za drenažu na terenu koji je mnogo pomogao da uslovi na terenu koji je i ovako jako dobro pripremljen budu još bolji.

foto: Nenad Kostić

- Sigurno da bez pomoći opštine ne bi mogli da funkcionišemo. Ovo je šesta sezona kako igramo Srpsku ligu, ove godine smo dobili nešto manje novca. Pisali smo zahtev za pomoć i sledeće nedelje bi trebalo da nam i to odobre. Sa tim novcem bi mogli da završimo sezonu, ali je jasno da bi u budućnosti mnoge stvari trebalo reorganizovati – rekao je čovek koji se nekada sa velikim uspehom bavio bodibildingom.

Opština Ruma pored Slovena koji se bori za ulazak u Prvu ligu i pored Prvog maja može da se pohvali sa još dva kluba. To su Jedinstvo i Fruška Gora. Ipak, sasvim logično pitanje se postavlja „Zbog čega se Sloven i Prvi maj možda u nekoj budućnosti ne bi spojilii pa da se napravi klub koji bi možda imao i superligaške ambicije“.

foto: Nenad Kostić

Predsednik kluba kaže da je o tome bilo reči u nekoliko navrata, ali da od same realizacije ove ideje nije bilo ništa.

- U par navrata je bilo reči da li da se spajamo,da li da ostanemo posebno. Međutim, uvek je dolazilo do razilaženja. Mislim da ako Sloven ima kvalitet sad i ako je opština voljna da mu pomogne da ode u viši rang, a mi da ostanemo da li u Srpskoj ligi ili u Vojvođanskoj. Mislim da bi to značilo i nama i njima, jer fudbaleri koji kod njih ne bi mogli odmah da igraju, mogli bi da dođu kod nas da imaju utakmice i da u svakom trenutku mogu da se vrate u njihove redove – poručio je Trkulja.

foto: Nenad Kostić

Još jednom se osvrnuo na rivalstvo sa starijim bratom kluba, Slovenom, kome je u nekoliko navrata pretilo gašenje, ali je uz pomoć velikog rivala klub opstao što svakako jeste za primer kada za mnogo manje stvari čelnici klubova jedni drugima podmeću i odmažu po onoj staroj dobroj „da komšiji crkne krava“. U ovom sremskog mestu situacija je potpuno suprotna – sloga i pomoć.

- Nema nikakvih zlih namera, kada se možda slušaju navijači pa bi neko sa strane možda i pomislio da ima. Mi smo u tri navrata bili u mogućnosti da Slovenu izađemo u susret i da im pomognemo oko opstanka i to smo i uradili – jasan je funkcioner kluba.

foto: Nenad Kostić

I pored toga što u Rumi živi oko 30. 000 stanovnika, Prvi maj na domaćim utakmicama ima veliku podršku meštana na kojoj bi pozavideli i mnogi prvoligaši. Božidar kaže da je to u prošlosti bilo i mnogo više, ali da sada rezultati nisu ispratili podršku pa je ona manje u odnosu na ranije.

- Mi u proseku imamo oko 300, 350 gledalaca. Sad je to možda malo spalo, zbog lošijih rezultata. Kada smo igrali derbi sa Slovenom ovde je bilo 1200 prodatih karata na derbiju. Mi i kod njih kad budemo igrali to će biti puno. Nemamo baš najbolje rezultate kod kuće pa je to dovelo do toga da podrška bude manja. Eto sada smo imali oko 130 prodatih karata. Imamo četiri pobede na strani, a samo dve kod kuće – zaključio je operativac kluba.

foto: Nenad Kostić

Bez obzira na rezultate koji su slabiji od očekivanih, grupa ljudi kojima je klub u srcu je i posle meča nastavila druženje u onom najvažnijem „trećem poluvremenu“. Koliko njima sve to znači najbolje je opisano u rečima jednog od navijača „pusti rezultate, ovo je najvažnije“. Na mnogim stadionima kada domaći klub gubi navijači napuštaju svoja mesta.

Ipak, i pored toga što je njihov klub izgubio i nalazi se u nepovoljnoj situaciji iz grupe koja je začetnik tog „trećeg poluvremena“ nikad jače se zaorila pesma „Volim Prvi maj“.

foto: Nenad Kostić

Upravo vrednosti koje smo zatekli u Rumi zaslužuju da se priča o njima. Sport, druženje i zdravo rivalstvo uz pomoć najvećem rivalu kada mu je najpotrebnije je nešto na šta bi pogotovo u današnje vreme trebalo da se ugledaju i oni mnogo moćniji i bogatiji koji vode klubove.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

03:34 Natho LJUT posle derbija: Ovo nije fudbal, neko mora da kaže istinu!