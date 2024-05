KAKO SE KOVALA ZVEZDINA SEDMA TITULA ZAREDOM: Vladan Milojević je doneo 35. trofej, ali je Barak Bahar uneo MILIONE u kasu!

FK Crvena zvezda osvojila je sedmu titulu zaredom u Superligi, ukupno 35. u bogatoj klupskoj istoriji.

Trijumfom nad TSC (2:1), uz pobedu Vojvodine nad Partizanom u Beogradu (3:2), crveno-beli su stigli do 14 bodova viška u odnosu na prvog pratioca iz Humske, te tako i matematički odbranili tron u Srbiji. Bila je to izrazito turbulentna sezona za Crvenu zvezdu.

Počela je sjajno, sa novim trenerom Barakom Baharom, koji je utegao ekipu tokom priprema, a onda je tim za vreme sezone igranja u Ligi šampiona i Superligi, zaređao nekoliko poraza i pao u krizu. Osetilo se da ekipa gubi energiju, da je to drugi tim kada igra protiv Mančester sitija, Lajpciga i Jang Bojsa, u odnosu na onaj koji izlazi na megdan Partizanu, TSC, Vojvodini, Čukaričkom... Čak i Voždovcu od koga je izgubio, a koji bi mogao da do kraja sezone ostane bez elitnog ranga.

Želeo je Izraelac da svim fudbalerima da šansu. Bilo je mnogo nezadovoljstva u svlačionici koja je bila puna, a mesta na terenu bilo je samo za 11 najboljih i najspremnijih. Lutao je Barak Bahar, znao da debelo ošteti pojedine igrače poput Pitera Olajinke i Žana Filipa Krasoa... Opet, ukazao je šansu mladim fudbalerima. Pod njegovom dirgentskom palicom zablistali su Jovan Mijatović, Kosta Nedeljković, Vladimir Lučić, Jovan Šljivić... Dvojica prvonavedenih doneli su Crvenoj zvezdi dvocifrenu milionsku zaradu, a druga dvojica su prospekti da ponove isto, naravno, ako budu dobili šansu i budu na terenu.

Odluka generalnog direktora Zvezdana Terzića da na kraju jesenjeg dela sezone uruči otkaz treneru iz Izraela i angažuje proverenog domaćeg stručnjaka Vladana Milojevića pokazala se kao dobra stvar. Utegao je Miloje ekipu tokom priprema na Kipru i krenuo silovito u novu sezonu. Oslonio se na iskusne igrače, za razliku od svog prethodnika koji je u prvi tim ubacio pravu plejadu mladih igrača. A, oni su to umeli da vrate. Pre svih Aleksandar Katai i Šerif Endijaj koji su procvetali kod Vladana Milojevića. Mladi su dobijali šansu na kašičicu, ali videlo se da u Jovanu Šljiviću, Nikoli Kneževiću, Urošu Sremčeviću, Andriji Maksimoviću, Veljku Milosavljeviću i Ognjenu Mimoviću ima itekako materijala i potencijala. A, to je ono što je Zvezdin DNK i što joj treba kao žednom čoveku voda.

Najkonstantniji fudbaler Crvene zvezde tokom cele sezone bio je Mirko Ivanić. Neverovatan momak, tih, miran, smiren, skroman, gospodin u kopačkama, kako prema svojim i protivničkim fudbalerima, tako i prema novinarima. Odigrao je fantastičnu sezonu, koja je bila na nivou prethodne. Da nije bilo neugodne povrede bio bi još bolji. Ono što je istina, jeste da je Mirko Ivanić srce i duša ovog sastava Crvene zvezde. A, isto se može reći za Aleksandra Dragovića, Uroša Spajića, Srđana Mijailovića i naravno čoveka sa sedam osvojenih titula Milana Rodića, najviše u istoriji kluba sa Marakane. Ostaje pitanje koliko mogu Aleksandar Katai i Gelor Kanga, fudbaleri koji su sinonim za uspehe Crvene zvezde prethodnih godina.

Što se tiče stranaca, Crvena zvezda je ubola bingo sa In Bom Hvanom, fudbalerom koji je na svakoj utakmici pokazivao kvalitet i potencijal. Biće pravo čudo zdržati ga i sledeće sezone na Marakani, usled interesovanja Betisa i Vulverhemptona. Ali, bezmalo puta čelnici Crvene zvezde predvođeni generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem pokazali su se kao alhemičari. Izvesno je da će unosne transfere doneti Osman Bukari i Šerif Endijaj, a možda i Marko Stamenić koji je bio izuzetan tokom prolećnog dela. Nekako je u senci tokom cele sezone ostao Žan Filip Kraso, lenji umetnik sa loptom, kojem ni Bahar, ni Milojević nisu probudili gen pobednika i našli mu mesto u timu. Golman Omri Glazer bio je pravi bingo i pokazatelj da se fudbaleri visokog kvaliteta mogu pronaći za malo novca u slabijim ligama. I njegov status je upitan, jer ga traže bogati klubovi iz "liga petica" i nude milionsko obeštećenje. Ugovor Nasera Đige od Bazela biće otkupljen, jer je momak iz Burkine Faso pokazao da ima potencijal.

Trener Vladan Milojević pokazao je da odlično poznaje prilike u Crvenoj zvezdi, da zna kako klub diše. Pobedio je iskusni stručnjak tri puta Partizan u prolećnom delu sezone, dva puta u prvenstvu i jednom u Kupu, uzeo meru Igoru Duljaju i Albertu Nađu. Pred njim je novi cilji trofej koji mu nedostaje u bogatoj riznici, finale Kupa Srbije protiv Vojvodine 21. maja u Loznici. Nije Milojević doživeo nijedan poraz u ligi i Crvena zvezda je zasluženo došla do novog trofeja, koji joj barem za sada, garantuje plej-of za Ligu šampiona i sigurno igranje u Ligi Evrope. Biće to novi i veliki izazov za Milojevića, posebno borba za elitno UEFA takmičenje. Cilj Crvene zvezde je da uđe i zaigra u novom formatu Lige šampiona koji bi joj garantovao osam utakmica protiv različitih rivala, četiri kod kuće i četiri na strani. Napunila bi se klupska kasa, navijači bi opet pohrili na Marakanu. Ali, da bi se došlo do krema, biće potrebno da se krajem avgusta bez grešek odigraju dve utakmice u plej-ofu. Vremena će biti dovoljno da se uigra i osveži ekipa. Mada, ruku na srcu, isti format čeka Crvenu zvezdu u Ligi Evrope, a to je takmičenje po meri, gde se može i u nokaut fazu.

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić imaće pune ruke posla ovog proleća i leta. Prema saznanjima Kurira, itekako se radi na Marakani na pojačanjima, ulaznim i izlaznim transferima i osveženju za Ligu šampiona. Spisak pojačanja postoji, ali o tome šta se u njemu nalazi u nekom drugom tekstu, u narednim danima i nedeljama.

- Ponovo smo pokazali da smo najbolji tim i najorganizovaniji klub u Srbiji. Svi dišemo kao jedan i zato su za navijače ovakvi uspesi postali nešto što se podrazumeva. Uprkos očekivanju javnosti, nije bilo lako, ali dobar rad se uvek nagradi rezultatima. Nisam nijednog trenutka imao dilemu da li ćemo biti šampioni. Bez obzira na situaciju na tabeli, u jednom trenutku smo bili na minus šest jasno i javno sam rekao da smo najbolji i da ćemo biti šampioni - rekao je Zvezdan Terzić, generalni direktor i nastavio:

- Znao sam da je ključ svega kontinuitet u dobrom radu, a to Crvena zvezda ima. Zvezda je ozbiljan klub, ozbiljan sistem, sa ozbiljnim ljudima. Kod nas može da se desi loš dan, ali ne i loš duži vremenski period. Tako funkcionišemo, kao tim. Rezultati su jedino merilo kvaliteta, sve ostalo su prazne priče. Naša sedma uzastopna titula pokazuje da smo od Crvene zvezde napravili dugoročno održiv šampionski sistem.

