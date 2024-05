VLADIMIR VERMEZOVIĆ BRUTALNO ISKREN: Dok je ovako, Partizan još dugo neće biti prvi! Bivši trener JASAN šta klub treba da radi!

Fudbaleri Partizana nastavili su svoj negativni niz koji je produžen nakon novog poraza u Humskoj od Vojvodine i tako doveli u pitanje plasman u kvalifikacijeza Ligu šampiona. U poslednjih pet utakmica situacija se značajno promenila u odnosu na pre samo mesec dana kada su još bili konkurentni za titulu. U skladu sa tim pozvali smo bivšeg igrača i trenera Partizana Vladimira Vermezovića da nam sa stručne strane da njegovo mišljenje o celokupnom stanju u Partizanu.

- Očigledno je da ta šok terapija sa promenom trenera nije uspela, ali pravo da vam kažem ja ne vidim da će tu bilo šta da se promeni. Treba izdržati ovih 4,5 kola do kraja koliko je ostalo i zadržati to drugo mesto ako je ikako moguće. Ono što je u ovom trenutku potrebno jeste da Nađ napravi neki rez, jer ako se nastavi ovako kako je, mislim da to neće biti dobro - počinje priču za Kurir trener koji je vodio Parni valjak u dva navrata.

Klub iz Humske vodiće veliku borbu za drugo mesto, jer na četiri kola do kraja ima četiri boda više od TSC-a, šezdesetogodišnji stručnjak smatra da će biti veoma teško iako je Partizan u pol poziciji.

- Ima tu dosta teških utakmica do kraja, verovatno će najteža biti sa Radničkim iz Kragujevca u poslednjem kolu. To će verovatno biti utakmica koje će biti ili ne biti i za Partizan i za Radnički. Nije lako biti u Partizanu, treba biti spreman na sve i sve stočki podneti - rekao je bivši igrač Sporting Hihona.

Posle poraza od TSC-a kod kuće Igor Duljaj je smenjen, a poverenje je dato Albertu Nađu, Vermezović smatra da čak i da je ostao Duljaj da se verovatno ništa ne bi promenilo.

- Ne verujem da bi se tu bilo šta mnogo promenilo, ne verujem ja ni da će Adi kao iskusan igrač, ali mlad trener nešto tu pokušati da promeni puno. Jednostavno potreban je jedan šok potez da bi se ekipa malo razdrmala i dosta razgovora sa njima, jer tu sad više nema ni taktičke ni fizičke pripreme nego samo psihologija kako bi probali da se vrate na onaj nivo koji su imali u jesenjem delu, ali mislim da promena trenera neće ništa doneti - jasan je čovek koji ima 144 nastupa u crno-belom dresu.

Nakon meča sa Vojvodinom, Albert Nađ je rekao da je od početka cilj bio drugo mesto, Vermezović smatra da je u ovom trenutku to realno.

- S obzirom na trenutno stanje u našem fudbalu, mislim da je Zvezda u ovom trenutku i organizaciono i igrački jača od Partizana. U prvom delu su imali i obaveze u Ligi šampiona i možda se i njihov tadašnji trener nije najbolje snašao. Slažem se u potpunosti sa Adijem. Ja sam još i pre nekoliko godina rekao da smatram da dok je ovakva konstelacija snaga da Partizan neće biti prvak. Partizan treba da se sprema da kad Zvezda bude malo oslabila da preuzme primat - rekao je nekadašnji trener Budućnosti iz Podgorice.

Čovek koji jako dobro poznaje srpski fudbal kaže da bi klub iz Humske trebalo da se okrene onome što najbolje radi - pravljenju igrača u omladinskoj školi.

- Mislim da pojačanja koja su dovedena da nisu opravdala ono zbog čega su dovedena, a to je borba za titulu. U ovom trenutku ne treba trošiti novac na skupa pojačanja, već treba forsirati decu iz škole. Da li će se igrati Liga Evrope ili Liga Konferencije to nije bitno i jedno i drugo predstavljaju izlog za mlade igrače gde mogu da ih prodaju. Treba naći balans i izaći iz ove krize. Treba napraviti jednu strategiju od četiri, pet godina, nekom deluje da je to puno, ali za pravljenje sistema u fudbalskom klubu je potreban jedan dug period. Jednostavno treba da se okrenemo sami sebi, da prestanemo da ratujemo saopštenjima, već da se okrenemo onome što je Partizanova tradicija, a to su deca iz škole. Ne u smislu prodaje, već forsiranja u prvom timu - zaključio je popularni Vermez.

