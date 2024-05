ŽIVEO U ŠTALI, SKUPLJAO FLAŠE DA BI PREŽIVEO: Poznati fudbaler sa suzama u očima pričao o detinjstvu

Martin Erlić (26) trenutno nosi dres italijanskog Sasuola, a uskoro bi mogao da se nađe pred transferom karijere.

Za njegove usluge je zainteresovan turski Trabzon, pa bi Erlić mogao uskoro da se preseli na obale Crnog mora.

No, put hrvatskog reprezentativca do basnoslovnog ugovora nije bilo nimalo lak. Erlić je rođen u selu Tinj kraj Zadra u siromašnoj porodici kao jedno od petoro dece.

"Kada sam se rodio, moji su živeli u štali. Nije baš štala, ali bile su životinje u jednoj prostoriji i od njih nas je delio samo jedan zid. Bilo je jako teških trenutaka kao što je skupljanje flaša. Nije sramota, ali to nikada nisam rekao. Takve neke stvari volim inače da zadržim za sebe", rekao je kroz suze Martin Erlić za HRT.

Otac Nino i majka Vila odgojili su ga da uvek bude pošten i empatičan prema drugima.

"Otac me naučio da zadnju paru podelim s prijateljima. Uvek mi je govorio da je bitno da me ljudi cene, a ne da me pamte kao škrtu i sebičnu osobu. Uvek pozdravljam svaku osobu, to radim iz poštovanja. Od čistačice u klubu pa do direktora", kazao je.

Javnost u Hrvatskoj ga pamti i po tome što je pre dve godine debitovao za reprezentaciju, a onda otišao da pomogne porodici u poljoprivrednim poslovima.

"Išao sam da vadim krompir. Oni me ne zamaraju s tim, ne žele da idem da radim s njima, ali ne mogu da uživam dok oni rade. Uvek se opustim kada idem da dam ovcama da jedu u štali. Mljackaju kad jedu, ali je opuštajuće".

Erlić je iz rodnog kluba Raštane, iako veliki navijač Hajduka, sa 12 godina otišao u Dinamo iz Zagreba, a zatim je preko Rijeke stigao do italijanske Parme. Vrlo brzo je završio u Sasuolu.

Kurir sport