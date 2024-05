"ZNAM KO ME JE GLEDAO U LICE, SMEJAO MI SE I LAGAO!" Brutalne reči Igora Duljaja: A, gde ćete vi posle Partizana?!

Doskorašnji trener Partizana, Igor Duljaj, otvorio je dušu o boravku na klupi crno-belih.

Duljaj je dobio otkaz nakon serije loših rezultata, odnosno četiri uzastopna poraza. Crno-beli su ostali bez prilike da osvoje trofej u ovoj sezoni, a uprkos tome, mnogi nisu ubeđeni da je smena trenera bila ono što je potrebno ekipi iz Humske.

Ni neke naizgled osnovne i jednostavne stvari u Humskoj nisu kako bi trebalo da budu.

"Mnogo puta sam iskakao iz konteksta onoga što radim kao trener. To su mi zamerali, ali to je bio jedini način da nateram ekipu da mi veruje. Kažu: Vidi ga, ide po igrače na aerodrom. Pa ne, naravno da neću da ga pustim da ide taksijem, prvi put došao u Beograd. Morate da znate kako to ide, kako to funkcioniše. Da se tom igraču pokaže sportski centar, da vidi gde dolazi, da mu prvi utisak bude dobar. Radilo se to, ali ne tako kako bi trebalo... Sve je izmišljeno, samo treba da prepišeš", rekao je Duljaj u gostovanju podkastu "Wish&Goal" i objasnio situaciju sa Ksanderom Severinom koji je na početku prolećnog dela sezone napustio klub zbog dugovanja.

"Zvao sam ga million puta, njega i agenta. Sad, da li je u pravu njegov menadžer ili klub, ja to ne znam. Samo sam mu rekao: ‘Slušaj, ne interesuje me ko je kriv. Daj mi samo adresu, da uzmem avionsku kartu i da te pokupim, ne interesuje me ništa drugo’. I na kraju je došao. Samo sam mu rekao da se izvini navijačima, iako sam znao da je to do agenta. I da mora sledeći put da mi kaže kada ima neki problem. On je nas i ranije upozoravao, jer mi živimo tu gde živimo, ali oni ne znaju za tu reč: kasni plata. I oni to ne mogu da shvate, jer to nije normalno. Na kraju se vratio, to je nešto pozitivno",

foto: Starsport

Govorio je Duljaj i o lošem odnosu sa upravom kluba.

"Prijateljima sam odavno rekao da ću ovaj fudbalski rat izgubiti. Tamo je moj stav, moj način rada smetao 90 odsto ljudi u klubu. To moje razmišljanje, to što sam otvoreno pričao, što sam uvek išao na stranu igrača. Još kada se krenulo u Sloveniju, bio sam izričit da ne idem ukoliko nema pojačanja. Da ne želim da se nađem u situaciji u kojoj je bio moj kolega Ilija Stolica da na pripreme odem sa 15 ili 16 igrača i da se novi dovode samo da bi došli. Moram da budem i fer i pošten i kažem da je iza svih odluka stao generalni direktor (Miloš Vazura, prim.aut) i on je dao zeleno svetlo da oni dođu. To treba isto da se vidi ko je sportski sektor. Jeste nije, nije jeste. Ja sam njima rekao: To je moja odgovornost, ja stojim iza tih igrača. I on je (Vazura) prihvatio".

"Ja sam znao da je on trpeo velike pritiske da me odmah smene. Ja sam znao i znam koji su ljudi koji me gledaju, smeju se i govore da imam njihovu podršku, a znam da nemam".

foto: Starsport©

Naravno, bilo je reči i o samom otkazu.

"Primili smo 40 golova, jeste. Spojio si četiri poraza. Sve to stoji. Od toga ne može čovek da pobegne. Ali znao sam da se čeka ovaj momenat, jer ima tu ljudi kojima smeta moj stav. Kao kažu: Jao, gde ćeš posle Partizana? Ja sam im rekao: A, gde ćete vi posle Partizana? To je ključ mnogima od njih. Gde ćete vi posle Partizana? Gde ćete da idete? Nemam taj problem, mnogima sam u oči rekao. I generalnom direktoru sam rekao: ‘Nemoj da si naivan, tapšu te po leđima, zaposli mi ćerku, sina, ovoga, onoga. Cela familija se zaposli, a sutra kada bude problem tebe će prvog da šutnu’. Zato se drže zajedno, to nije samo u Partizanu, to je tako u društvu. Samo nemojte da mi ljubite grb, da se busate".

foto: @starsport

"Ispašće da branim generalnog direktora, ali on je rekao: ‘Ja ne želim o ovome, ima sportski sektor, ko god da je, ima Upravni odbor’. I kao Upravni odbor je doneo odluku. Neke sam ljude zvao posle, pitao: ‘Ko nas posvađa? Slobodno se javite na telefon’. I sada naravno, nisu oni ti: ‘Nismo mi, znaš ti kako ovde funkcioniše’. Znam. Ne ljutim se na nikoga od vas, jer nemate tu moć odlučivanja, samo nemojte da budete u rukama nekoga koji kao da ne postoji, a postoji i gura vas uvek ispred. Nemojte da se dozvolite da se neko krije iza vas. Nisam bio ljut, to je normalna pojava u životu. Ali mora da postoji neki sistem, način kako se to radi. Nisam ja sujetan, kao trebalo je da me pozovu. Ne, ne možete tako da se ponašate kao klub. Sutra će da dođe neki drugi, treći, četvrti trener, mora da se zna kako ide", zaključio je Igor Duljaj.

Kurir sport / Wish&Goal

Bonus video:

00:07 Duljaj bodri Partizan u Areni