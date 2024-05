HAOS U BERLINU: Povređeno 155 policajaca u neredima na utakmici 4. lige! VIDEO

Najmanje 155 policajaca povređeno je u neredima koji su se desili na utakmici četvrte nemačke lige između Dinama iz Berlina i Energi Kotbusa.

Policija Berlina je u saopštenju precizirala da su od posledica udisanja suzavca koji je policija ispalila kako bi zaustavila nerede, povređena 43 gradska i 73 federalna policajca.

Fizički je povređeno 28 federalnih policajaca, a rane od pirotehničkih sredstava zadobilo je njih 11.

List „Bild“ navodi da su uhapšena 74 navijača, a da su protiv 62 podnete krivične prijave zbog “narušavanja mira, fizičkih napada na organe reda i pružanje otpora pri hapšenju“.

