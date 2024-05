LEGENDARNI FUDBALER MANČESTER JUNAJTEDA OPLEO PO IGRAČIMA: Neki od tih koji su povređeni mogu da igraju, a neće!

Legendarni fudbaler Manačester junajteda Vejn Runi komentarisao je nedeljni derbi sa Arsenalom na "Old Trafordu", a tom prilikom dotakao se povređenih igrača kojih je veliki broj na spisku.

Najbolji strelac u istoriji mančesterskog kluba kaže da veruje da igrači odugovlače sa povratkom na teren.

- Neki od tih koji su povređeni mogu da igraju, sto odsto. Zato što su igrači na meti trenutno, lako im je da stoje po strani i čekaju da se vrate za FA kup finale i spremaju se posle za Evropsko prvenstvo. Gledao sam tako nešto godinama. Igrači koji su povređeni ne zaslužuju nimalo pohvale i menadžer je taj koji iz svega izvlači deblji kraj - rekao je Runi.

Nije imao reči hvale za fudbalere koji trenutno igraju u timu Erika Ten Haga.

- Igrači moraju da se preispitaju, jer kada vam menadžer daje intervjue i priča o ponašanju, a ponašanje igrača nije na nivou da bi igrali za Mančester junajted, to je velika uvreda. Da ja vidim mog menadžera kako to kaže, nema šanse da bih dozvolio da to ide do kraja sezone. Sada kao da neki igrači pokušavaju da ovako izguraju do kraja sezone - jasan je bivši reprezentativac Engleske.

