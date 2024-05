PIKSI DONEO NEOČEKIVANU ODLUKU? Mile Svilar NIJE OTPISAN: Imaće priliku da se izbori za put na Evropsko prvenstvo!

Fudbalski savez Srbije poslao je u UEFA širi spisak igrača na koje se računa za Evropsko prvenstvo u Nemačkoj, a kako saznaje Mozzart Sport, među njima je i Mile Svilar.

FIFA je za Mundijal selektorima ostavila mogućnost da na širi spisak stave 55 fudbalera, a isto je uradila i UEFA pred Euro, a konačni sastavi moraju biti poznati do 7. juna.

Golman Rome želeo je da promeni nacionalni tim i da posle jednog nastupa za Srbiju ipak brani za Belgiju, ali mu FIFA to nije dozvolila. Posle ovoga, Dragan Stojković Piksi istakao je kako za Svilara više neće biti mesta u Srbiji, bar dok je on selektor.

- Bili smo obavešteni od direktora Rome da Svilar ne želi da brani za Srbiju, mada ne znam ni kada je to branio... To je njegova odluka, tu nismo ništa izgubili. Nema tu neke velike priče, neće biti pozivan. Koji su njegovi razlozi, u to ne ulazim, pustimo momka da ima svoju karijeru - rekao je tada Stojković.

Deluje da je Piksi ipak promenio mišljenje i doneo neočekivanu odluku, te da će Svilar imati priliku da se izbori za mesto u avionu Srbije za Euro. Konkurencija jeste velika, prednost sigurno imaju Vanja Milinković-Savić, Predrag Rajković i Đorđe Petrović, ali će sada i Mile Svilar imati motiv da pokuša da se izbori za poziv u nacionalni tim Srbije.

