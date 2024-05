ŠTA SE DEŠAVA U JEDNOM OD NAJVEĆIH KLUBOVA NA SVETU? Ćavi u kratkom roku treći put šokirao Barselonu i navijače!

"VOLI ME, NE VOLI ME..."

Ćavi Ernandez, trener Barselone, očigledno je za svoju budućnost na ovoj poziciji koristio metodu "voli me, ne voli me, voli me...".

Legendarni Španac je odlučio da napusti klub na kraju sezone, ali je ubrzo promenio odluku uz dogovor sa čelnicima, ali sada je došlo do novog preokreta i, kako stvari stoje, ipak će Katalonci morati da potraže novog trenera.

Katalonski mediji smatraju da je razlog za Ćavijev odlazak njegov loš odnos sa predsednikom, Đoanom Laportom.

"Rac" je ovu informaciju plasirao javnosti jutro nakon pobede Barselone nad Almerijom (2:0) u 36. kolu La Lige.

🔴 HO AVANÇA @ELMONARAC1 | Xavi Hernández no serà l'entrenador del Barça la temporada que ve https://t.co/xELCFi09ma — RAC1 (@rac1) May 17, 2024

Upravo je Laporta bio razlog za promenu odluke Španca i prvi put. Prvi čovek Barselone je praktično molio Ćavija da se predomisli i ostane na klupi i naredne sezone, ali očigledno je došlo do određenih nesuglasica.

