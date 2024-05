ODRASTI ČOVEČE, ŠTA TI JE! MI SMO SAIGRAČI: Vejn Runi pričao o Nemanju Vidiću, pa otkrio neobične stvari o Srbinu

Vejn Runi, jedan od najboljih napadača u istoriji Mančester junajteda, govorio je o svom saigraču iz tih slavnih dana Nemanji Vidiću.

foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Njih dvojicu u klub je doveo legendarni menadžer Aleks Ferguson, a svlačionicu su delilili od 2006. do 2014. godine. Vejn Runi je stigao iz Evertona, a Nemanja Vidić iz moskovskog Spartaka na Old Traford.

- Bio je noćna mora. Imao je raspravu sa Rajanom Gigsom, pa nije pričao sa njim šest meseci. Nije pričao sa Evrom mesecima. Imao je rasprave sa ljudima i ne bi pričao uopšte sa njima. Sećam se da smo se nas dvojica raspravljali jednom, krenuli smo u istom pravcu kao i prethodne rasprave sa drugima, povukao sam ga za ruku i rekao: "Odrasti, čoveče, šta ti je, mi smo saigrači?" Ali mislim da je do toga što Gigsa nije zanimalo da mu odgovara tada i bilo bi tako mesecima. A bio je kapiten tada - rekao je legendarni Vejn Runi.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Na to su usledila pitanja domaćina podkasta "To je jako detinjasto ponašanje, zar ne?", kao i "Da li je uticalo na nešto, na to kako ste igrali i bilo šta?" na šta je Runi odgovorio kako jedan profesionalac treba da odgovori.

- Ne, zapravo, mislim da nije. To je ključ, zar ne? Očigledno morate da pričate sa trenerom, ali na dan utakmice za njega bih prošao glavom kroz zid. Ne bih dozvolio da to utiče na moju igru i za tim - zaključio je Runi.

