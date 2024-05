"PRIPADA OVDE I MESTO MU JE U REPREZENTACIJI SRBIJE"! Dika Stojanović o situaciji sa Svilarom, a otkrio i šta Piksi misli o tome!

Situacija oko golmana Rome Mileta Svilara zatekla je sve u Srbiji, pogotovo što se radi o jednom od najboljih golmana Serija A što tome daje dodatno na težini.

Selektor Dragan Stojković na konferenciji je rekao da Svilara više neće zvati, uvrstio ga je na širi spisak od 55 igrača koji je poslat UEFA, ali ga nije bilo na skraćenom od 35 igrača.

U intervjuu za "Mozzartsport" o celoj situaciji govorio je i direktor A reprezentacije Stevan Stojanović koji je istakao da se mladom golmanu to nije uzelo za zlo.

- Kad smo u martu pripremali utakmice, plan je bio da Petrović brani prvu u Rusiji, a da Svilar na Kipru. Pošto Vanja i Rajko nisu sporni, standardni su, čisto da i drugu dvojicu promovišemo, da im se ukaže šansa, da se vidi da su budućnost, jer su mlađi od ove dvojice. Znači, to su ta četvorica golmana oko kojih bi se vrtelo sve.

E sad, neko je uticao na Svilara, ne znam ko, da može da brani za reprezentaciju Belgije. Odmah sam rekao da znam da to nema šanse. Belgijanci su stvarno poslali zahtev da vide da li može brani za njih, FIFA im je odgovorila da može da nastupa samo za Srbiju. Tako da… Ali, Svilaru ništa nismo uzeli za zlo. Neko je tu oko njega lovio u mutnom. Mlad je, za njega vreme radi i mislim da mu pripada da bude u ova četiri golmana - rekao je popularni "Dika".

Bez obzira na trenutnu sutuacija Stojanović kaže da bi trebalo spustiti loptu.

- Svilar je bio na najširem spisku koji smo poslali UEFA. Selektor nije ljut, samo je to rekao, da ga neće zvati, zato što je Svilar tako izabrao. Treba spustiti loptu. Evo, neka selektor kaže, ja sam insisitirao i kada Mile nije branio u Benfiki da ga zovemo. Rekao sam da ima kvalitet, da sam to video kroz treninge, da je budućnost srpskog fudbala. Malo su se zaleteli ti njegovi savetnici, ali bilo bi glupo da on ne iskoristi ponovo šansu, jer mislim da pripada ovde. Dobar je golman i dobar je momak. Da malo spustimo loptu. Nego, ima tu još kandidata među golmanima, recimo, Jovanović dobro brani u Partizanu - jasan je bivši kapiten Crvene zvezde.

