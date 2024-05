FUDBALER RADIO NA PUMPI ZA 100 EVRA, PA DOBIO POZIV KOJI MU JE PROMENIO ŽIVOT: Imaš vremena do sutra u 12, nađi način da dođeš!

Nesvakidašnju priču je ispričao Dario Damjanović, nekadašnji fudbaler Kajzerslauterna, Hajduka, OFK Beograda...

Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine je karijeru završio 2020. godine, a sada se tokom gostovanja u podkastu "(IN)Direkt", prisetio svog početka.

Kao mlad fudbaler igrao je za Modriču gde, sudeći po onome što je ispričao, nije imao verovatno nikakvu zaradu. Na kraju sezone je počeo da radi na benzinskoj pumpi za platu od 100 evra, a pred početak leta dobio je poziv koji mu je promenio život.

Javio se i čuo glas Igora Štimca legende Hajduka iz Splita koji je nakon završetka igračke karijere određeni period proveo u upravi tog kluba.

"Sedeo sam u kafiću sa prijateljima, a tada je bilo popularno da ljudi zovu sa lažnih brojeva i lažno se predstavljaju kao novinari. Zazvonio mi je telefon, vidim hrvatski broj, sa druge strane se čovek predstavio kao Igor Štimac. Bio sam iznenađen, ništa nisam povezao. Kada me je pitao da li sam zainteresovan da dođem u Hajduk, rekao sam da mi nije do zezancije u tom trenutku jer sam već dogovorio sa ujakom da radim kod njega na pumpi", poručio je Damjanović i nastavio:

"Rekao mi je samo da imam vremena sutradan do 12 sati da dođem na Poljud ako želim. Rekao sam mu da nemam kako doći do tada, a on je samo odgovorio - ko ima želju, nađe način. Rekao sam sve to prijateljima, oni su se smejali i govorili da se sa mnom neko šali"

Ali, ubrzo se ispostavilo da nije u pitanju šala.

"Nazvao sam potom pokojnog Milana Jelića, koji je saznao da je Hajduk zaista zainteresovan za mene. Pozvao sam prijatelja i rekao mu da me vozi za Split, da će Hajduk da pokrije troškove puta, ako to ne urade, da ću mu ja vraćati na rate. Otišli smo i stigli na Poljud oko 11 ujutro. Štimac je stigao Mercedesom s naočarima na glavi, nikad neću zaboraviti tu scenu, platio je momcima koji su me dovezli i odveo me u kancelariju".

Nije mogao Damjanović da veruje šta se događa.

"Kad sam video ugovor, pitao sam ga prvo koliko je to para jer nisam u tom trenutku mogao da napravim konverziju iz kuna u konvertibilne marke. Od euforije i adrenalina nisam ni znao šta potpisujem. Da ne bude zabune, sve je bilo regularno. Otišao sam u Split samo sa četkicom za zube, nisam imao ni kaladont. Ne stidim se toga, to je moj život i treba biti podsticaj svima koji misle da je nešto nemoguće", zaključio je on.

Damjanović je pokrivao pozicije zadnjeg i centralnog veznog fudbalera, u Hajduku je igrao od 2004. do 2008. godine nakon čega je godinu i po dana proveo u ruskom Luhu iz Vladivostoka, a onda potpisao za Kajzerslautern.

Igrao je u karijeri još za Čelik iz enice, Novi Pazar, Jagodinu, OFK Beograd, Zvijezdu iz rodnog Gradačca i još nekoliko klubova iz Bosne i Hercegovine.

U dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine skupio je 17 nastupa i postigao je dva gola.

