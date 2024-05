ZA SLOBODAN PARTIZAN, DO KONAČNE POBEDE! Grobari izdali saopštenje, traže da se podrži APEL: Vreme je da se borba protiv uprave...

Zbog loših rezultata poslednjih godina, bivši fudbaleri Partizana odlučili da se organizuju, njih 79 potpisalo je saopštenje u kome zahtevaju ostavke aktuelnog predsednika Milorada Vučelića, generalnog direktora Miloša Vazure i članova Upravnog odbora i Skupštine.

Odlučili su se da "Apelom za spas Partizana" pokažu javnosti da žele da se bore za promene u klubu. Između ostalih, saopštenje potpisuju Golac, Prekazi, Vermezović, Bogdanović, Pantić, Zahovič, Tomić, Rašović, Kežman, Delibašić i mnogi drugi.

Povodom toga, navijačka grupa Grobari Jug oglasila se saopštenjem koje vam prenosimo u celosti:

- Peta godina bez ijednog osvojenog trofeja, jedva zadržana druga pozicija na prvenstvenoj tabeli, sablasno prazan stadion na utakmicama na kojima nije bio besplatan ulaz - ljudima sa minimumom obraza i časti bi takve stvari predstavljale jasan signal da neke stvari ne rade kako treba. Jasno je da i dalje ti signali ne dopiru to uzurpatora fudbalskog kluba Partizan, koji ODGOVORNOST ne osećaju ni najmanje. Ipak, sva je prilika da će im neke stvari u bliskoj budućnosti biti jasnije.

- Navijači Partizana!

- Pasivan otpor u vidu bojkota, koji je od početka protekle sezone na snazi, nije u potpunosti doneo željene rezultate. Imajući to u vidu, vreme je da se borba protiv uprave dodatno radikalizuje. Južna tribina u potpunosti podržava apel nekadašnjih igrača FK Partizan koji za cilj ima konačno čišćenje našeg kluba od parazita iz uprave, i poziva sve one koji još uvek nisu potpisali apel, a ostavili su trag u crno-belom dresu, da to urade, jer je ovo poslednja prilika za spas fudbalskog kluba Partizan.

- Da bi ovaj apel doneo željeni efekat, potrebno je da svaki pojedinac kome je stalo do Partizana učestvuje u ovoj borbi, jer ćemo samo na taj način uspeti da ostvarimo ono za šta se, na ovaj ili onaj način, borimo već godinama, a to je slobodan Partizan bez Milorada Vučelića, Miloša Vazure i ostalih članova uprave. Njihov kraj se nazire, a najveća garancija da je taj trenutak blizu biće jedinstveno delovanje svih navijača Partizana.

- Kako bi to i dokazali, kao što rekosmo gore, potrebno je da se uključe svi oni kojima Partizan nešto znači a ogorčeni su na trenutno stanje u klubu. Kako bismo to omogućili, predstavljamo vam platformu putem koje možete podržati apel u onlajn obliku, a blagovremeno ćemo obavestiti javnost gde i kako će imati prilike da svoj potpis daju i fizički (Link za pristup onlajn peticiji pogledajte OVDE)

- Takođe pozivamo sve bivše i sadašnje sportiste iz drugih sekcija našeg sportskog društva kao i javne ličnosti koje se na bilo koji način vezuju za Partizan, da podrže apel i uključe se u akciju, a mi ćemo zajedno sa potpisnicima apela obavestiti javnost o daljim koracima u narednim danima. Za slobodan Partizan. Do konačne pobede - u potpisu Grobari Jug!

