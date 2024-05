PIKSI SUROVO ISKREN O RADONJIĆU! Srpski fudbaler neće u reprezentaciju dok je Stojković selektor, evo šta on misli o tome!

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, govorio je na konferenciji za medije pred Evropsko prvenstvo i o Nemanji Radonjiću koji je izjavio da neće igrati za nacionalni tim dok je on na klupi.

Piksi je o svemu rekao sledeće:

foto: Starsport

- Ja nemam nameru da govorim o igračima koji nisu na spisku. To su sve divni momci. Odluka je takva kakva je na osnovu nekih podataka, statistika. Nema apsolutno nikakvih ličnih problema. Nije samo on, nego i drugi igrači koje ste navikli da vidite u reprezentaciji. Nije samo on, nego i ostali - rekao je on, pa dodao:

- Kako je rekao, da li je rekao, ja u to ne ulazim. Pretpostavljam da kada bi mu stigao poziv da bi se odazvao. Cenim ga puno, mislim da je odličan fudbaler. ali, neke stvari su nedovoljne da biste bili ovde.