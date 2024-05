PIKSI ZAGRMEO KAO NIKADA PRE: "On je LIDER U ZVEZDI! Svi ostali mogu samo da ga gledaju..."

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, obratio se medijima pred početak priprema za Evropsko prvenstvo u fudbalu gde se dotakao brojnih tema. Jedna od njih bio je i Uroš Spajić, fudbaler kog je označio kao lidera Crvene zvezde.

- Od marta 21. godine kada sam postao sleektor, Uroš Spajić je bio član reprezentacije. Drago mi je d ase vratio u formu i vratio je nadu da produži svoju karijeru s obzirom na tešku povredu ukrptenog ligamenta pred Svetsko prvenstvo - rekao je Piksi, pa dodao:

- Njegov personaliti je na visokom nivou. Ako me pitate ko je lider u Crvenoj zvezdi, on je lider broj jedan. On se nametnuo da bude lider. Svi ostali mogu samo da gledaju. On je neko ko se ne predaje. Ostali mogu samo da gledaju. On pruža maksimum i drago mi je da su sve utakmice koje sam ispratio zadovoljavajuće i iznad toga. On je povratnik, a nije bio sa nama zbog povrede. Prošao je težak period na psihološkom planu, ali to je život i ponovo si na visokoj sceni. Kvalitete koje poseduje, mogu da zasdovolje moje zahteve.

