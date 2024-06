FUDBALSKI RADNIK UPOZORAVA: Sportski radnici povoljnu klimu za srpski fudbal koriste za lične sukobe! Slučaj Jović uzburkao duhove

Nedavnom presudom Suda za Sportsku arbitražu u Lozani u korist Nemanje Jovića, odnosno potvrdom ranije odluke Veća za rešavanje sporova FSS, nekadašnji fudbaler Partizana i definitivno je stavio tačku na priču sa klubom iz Humske. Aktuelni fudbaler Eštorila uzburkao je domaće fudbalsko more prošle godine odlukom da tuži crno-bele i napusti klub, a priča je konačni epilog dobila prethodne nedelje.

Slučaj ofanzivca rođenog 2002. godine bio je povod da se oglasi Boris Miletić, predsednik Veća za rešavanje sporova FSS, koji se osim na odluku iz Lozane osvrnuo i na druge aktuelne teme.

"Sud za sportsku arbitražu u Lozani (u daljem tekstu: CAS), 24. maja je doneo odluku kojom je odbio Partizanovu žalbu u slučaju Nemanja Jović i potvrdio odluku Veća za rešavanje sporova Fudbalskog saveza Srbije iz 29. avgusta 2023. godine. Naime, 29. avgusta prošle godine, Veće za rešavanje sporova donelo je delimičnu odluku kojom je usvojen tužbeni zahtev tužioca i raskinut profesionalni ugovor o igranju zaključen u avgustu 2022. godine, između Nemanje Jovića Partizana. Veće je primenilo član 72. stav 1. pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača FSS kojim je predviđeno da će nadležni organ FSS doneti odluku o raskidu krivicom kluba na osnovu zahteva igrača za raskid ugovora, kada utvrdi da postoji kršenje ugovora od strane kluba: kašnjenje u isplati mesečnih zarada ili stipendija, prispelih rata iz ugovornih obaveza, uplata PIO fondu i svih ostalih obaveza predviđenih ugovorom za period duži od tri meseca. Uz primenu člana 26. stav 2. i člana 19. stav 3. Poslovnika o radu Veća za rešavanje sporova, doneli smo delimičnu odluku bez održavanja usmene rasprave na osnovu podnetih pismenih dokaza, jer je utvrđeno da su pisani podnesci i dostavljeni dokazi dovoljni za donošenje odluke van rasprave. Kako se deo tužbenog zahteva odnosi na hitno pitanje (raskid ugovora), a suštinske činjenice za donošenje odluke u ovom pogledu nisu osporene (zaključenje ugovora, neisplaćivanje zarade, naknade za potpis i poreza i doprinosa), Veće je odlučilo da donese delimičnu odluku o raskidu ugovora van rasprave", istakao je Boris Miletić, potpredsednik Veća za rešavanje sporova i dodao:

foto: Starsport/Srđan Stevanović

"O drugom postavljenom tužbenom zahtevu - visini potraživanja, kao i o troškovima postupka, Veće će odlučiti naknado. Zato je nejasna potreba sedme sile da paušalno i bez ikakvog osnova iznosi detetalje o eventaulanim potraživanjima tužioca, kada o njima uopšte nije odlučivano. Iz tog razloga, molim za ozbiljnost i preciznost, jer iznošenje bilo kakvih detalja o nekom predmetu, dovodi do problema sve učesnike i zainteresovane strane u određenom postupku. Verujem da ćete biti saglasni da je broj klikova na određenu vest manje važan od same istine".

Odluka Veća bila je povod da se Partizan obrati sudu za sportsku arbitražu u Lozani.

"Tuženi je blavremeno i propisanom roku podneo žalbu CAS koji je pažljivo analizirao postupak vođen pred Većem, a ceneći priložene dokaze i sve činjenice iz Lozane je stigla potvrda odluke Veća, čime je kao drugostepeni organ nesumnjivo potvrdio pravilnu primenu propisa od strane postupajućeg organa".

Miletić je istakao da je od formiranja Veća postojala sumnja u primenu člana 72. stav 1. Pravilnika o registraciji koji se odnosi na raskid ugovora između igrača i klubova

"Dva su razloga za takvu situaciju. Prvi je, postojanje nesklada u Poslovniku o radu VRS FSS koji se odnosi na sam raskid ugovora u odnosu na FIFA-a propise, a drugi je postojanje dva osnova za raskid u okvirima FSS-a koja su za većinu zainteresovanih bila u koliziji i samim tim neprimenjiva. Veće je kao kolektivni organ odlučilo da primenjuje postojeće pravilnike i poslovnike u punom kapacitetu, bez obzira na pritiske i atmosferu koja je kreirana - u najmanju ruku, nepoverenjem prema pravilnoj primeni napred navedenih članova. Kako mi u Srbiji često sami sebi ne verujemo, sumnjajući u stvari koje su aksiom, za Veće je ova odluka CAS više od pobede, jer je potvrđena nesumnjiva pravilna primena propisanih pravnih normi. Ne samo da smo pravilno primenjivali pozitivne propise, već smo pokazali da je jedini moguć rad primenjujući metod 'checks and balances' u okviru postojećeg sistema koji vlada u fudbalu. Dakle, apsolutno je rad Veća zasnovan na poštovanju potreba i razumevanja društvenog položaja svih činioca u fudbalu.

Na etikete koje su im dodelnjene članovi Veća su odgovorili delima.

"Ne samo da smo se prema klubovima odnosili kao institucijama koje hrane stotine porodica, od čijih se poreza i dažbina finansiraju bolnice, škole, i slično, već smo pokazali poseban sluh za sve potrebe klubova pojedinačno, pravilno ocenjujući svaki predmet. Zašto ovo apostrofiram? Stvorena je fama od strane pojedinih korisnika budžetskih sredstava u okviru FSS-a koji su bez zadrške zadavali udarce članovima Veća, kao ljudima koji su otrgnuti od 'sistema' čija je osnovna karakterna osobina da rade protiv interesa klubova – sa akcentom na 'one iz Sindikata'.

Ne samo da je to netačno, već je samo poslužilo kao poštapalica za nesposobne i učmale kadrove, koji svoje pozicije brane stvarajući podele na nas i njih, naše i vaše, mi ili oni. Veće je funkcionisalo kao jedna duša, možda isuviše deskriptivno i patetično, ali je tako. Bez obzira da li je neko od arbitara predložen od strane klubova ili igrača, naš rad je bio zasnovan na dubokom razumevanju fudbala kao sociološkog pojma i značaja koji ima za celokupno društvo. Nismo se vodili parcijalnim interesima i potrebama, već smo sagledavali celokupnu situaciju i tako smo delovali. Tvrdim, da nikada pre, a postoje svedoci, nije postignut takav stepen kohezije među članovima Veća. Miletić se potom osvrnuo na učinkovitost ovog pravnog tela.

"Veće će uvek, kakav god da je sastav, imati 90% rešenih predmeta. Ali, ključ je u onih 10 %. Baš tih 10% nerešenih predstavljaju kamen spoticanja. Ne samo da se tako utiče na nečiji život – bilo kluba ili igrača, već se i utiče na budućnost fudbala u Srbiji. Naneti štetu nekom klubu ili igraču, znači preživljavati zarad sadašnjosti, ne misleći na budućnost. Dok silni i moćni, izmere ko je teži i značajniji, ko se pita, a ko sluša, neko dete u Srbiji pati, gubi i vene, a Srbija gubi nekog potencijalnog A reprezetativca, svetskog renomea. Neki klub ne može da ostavari svoja prava, čime se direktno utiče na desetine života. Imati 'mišiće' ne znači umeti i znati, ali znači moći! Zar jedan 'osmeh moći' nad slabijim ima toliku cenu da bi morali 'policijskom čizmom' po nečijim životima", kazao je potpredsednik Veća i dodao: "Oduvek sam govorio da je dijalog, normalna komunikacija, i poštovanje svih aktera ključ za stabilnost i napredak fudbala u Srbiji. Prvo što sam učinio kada sam postao član Veća, rekao sam tadašnjoj sekretarki da slobodno svim strankama da moj broj telefona, da mogu da zovu u bilo koje doba, jer je svaki nerešen predmet moja odgovornost i moj problem. Nisam došao na to mesto radi popune biografije, niti sam želeo da sekretarke Veća trpe razne pritiske i uvrede, zašto nešto jeste ili nije urađeno. Drugo, kada je predsednik Đapa podneo ostavku, preuzeo sam na sebe sve nerešene predmete, zasukao rukave i uz nesebičnu podršku, želju i htenje svih članova, rešili smo preko 170 zaostalih predmeta, i ušli u rešavanje predmeta iz tekuće godine (sve to za naknade od 3.000 do 5.000 dinara po predmetu, u čemu je možda i naš problem). Treće, nisam dozvolio da me nadvladaju emocije i neki lični sukobi, čak i u predmetima u kojima su direktno te stranke nanele u najmanju ruku nepravdu mojoj porodici, da ne kažem zlo. Te predmete sam stavio kao priritet da se reše, jer samo takvim stavom možemo pokazati da samo iznad situacije. Za mene je najveća pobeda kada na silu odgovoriš pravilnom primenom propisa. Četvrto, Veće sam gledao kao deo FSS-a koji mora da se stara o ugledu i renomeu takve institucije. Smatrao sam da je neprimereno da bilo kada i bilo gde govorimo negativno ma šta se događalo, dok smo unutar te kuće. Čak sam i eksplicitno i decidno odgovorio na pojedine novinske članke o situaciji u VRS FSS. Peto, drago mi je da se FSS hvalio odlukom koju je doneo CAS u predmetu FK Partizan - Jović, jer nema veće pohvale i satisfakcije kada se matična kuća hvali našim radom".

foto: Starsport

Poseban fokus Miletić je usmerio na ostavku predsednika Veća, dr Miloša Stanića i na poslednja dešavanja vezana za ovaj pravni organ.

"Nakon nekoliko meseci rada u VRS FSS, obavestio me je o ostavci, međutim, nisam znao razloge. Posle mesec dana od tog čina, pozvao me je i obrazložio razloge koji su prouzrokovali takav čin. Naravno, nikada neću govoriti o razlozima, niti je na meni da prepričavam lične razgovore, ali moram reći da sam istovremeno osetio olakšanje – jer razlozi nisu zbog nekog iz Veća, ali i bes jer su mnoge stvari mogle drugačije. Ostavke ostalih članova Veća, sada već mogu reći mojih prijatelja i saradnika, takođe neću komentarisati, samo mogu reći da sam od svakog od njih naučio nešto novo, i svako od njih me je učinio boljim čovekom kako u stručnom tako i u ljudskom pogledu. Toliko o podeli na nas i njihove. Zašto se obraćam u ovom trenutku? Svi pričaju o Veću, zvani i nezvani, svi imaju komentar, svi znaju razloge, pojedinci koriste priliku zarad lične promocije, a niko od učesnika spora, nije pozvao nas članove, da sednemo za sto i kažemo šta imamo jedni drugima. Čini mi se da su pojednci iskoristili ovu priliku da nečiju – moju, glavu stavе na panj kako bi sebi kupili vreme i mir na određenim pozicijama. Mnogim funkcionerima su puna usta, predsednika Aleksandra Vučića, naročito kada moraju da potvrde svoju suprematiju, аli zaboravljaju najbitniji deo predsednikovih reči: 'slušajte narod', jer bez njih, nihovog mira i stabilnosti, nema ni budućnosti srpskog fudbala. U ovom trenutku, u srpski sport se ulaže više nego ikad, i to odlukom predsednika Aleksandra Vučića. Međutim, kao da sportski radnici trenutnu povoljnu klimu za srpski fudbal, koriste za lične sukobe, gazeći po slabima i malima, bez obzira koliko je opšte dobro na gubitku. Kao što ignorantia iuris nocet, još više škodi kada se komunikacija i dijalog zamene nadgornjavanjem ko je jači i silniji. Znamo, ko je i jači i silniji, zato je premeravanje bespotrebno", rekao je Miletić i zaključio:

"U prethodnom periodu Veće je formiralo praksu kroz mnoge predmete (Perić– FK Napredak, Milinković – FK Radnički 1923, Erić - FK Partizan, FK Kabel – FK Mladost Gat i dr.) kojom je uspostavljen održiv sistem, sa jasno i nedvosmisleno utvrđenim pravilima. Nema sreće u srpskom fudbalu ukoliko svi zajedno ne tragamo za rešenjima, manimo se tzv. 'srpskog lonca'. Veće je korektiv anomalija koje se jaljaju u srpskom fudbalu. Danas, neradom Veća, samo imamo sve veće i veće probleme koji prete da zahvate sve delove tela. Napominjem, nije retkost da “večiti rivali” koriste rad Veća kako bi potpisali ugovore sa igračima iz suprotnog tabora, gde ćete veći dokaz značaja koji ima Veće za srpski fudbal. Ne zaboravite, “pravo je ponekad u sportu, sport je uvek u pravu".

