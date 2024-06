OTAC NEMANJE GUDELJA ISKRENO ZA KURIR: Sin mi je spreman za EURO, Partizan mora da VRATI RESPEKT!

Fudbalska reprezentacija Srbije okupila se u sportskom centru FSS u Staroj Pazovi čime je počela pripreme za predstojeće Evropsko prvenstvo u Nemačkoj koje se održava od 14.juna do 14. jula. U susret Euru Kurir je uradio intervju sa Nebojšom Gudeljom, ocem fudbalskog reprezentativca Nemanje Gudelja i bivšim igračem Partizana. Kao i uvek otvoren i prijatan govorio je o očekivanjima na prvenstvu Evrope, ali i srpskom fudbalu, Partizanu, Crvenoj zvezdi i svim temama koje zanimaju ljubitelje fudbala u našoj zemlji.

Ostalo je još malo do najveće evropske smotre, a sve fudbalske sladokusce zanima koji su dometi „orlova". Bivši trener NAC Brede očekuje bolje rezultate nego u Kataru.

- Kao i svi navijači očekujem bolji rezultat nego na prošlom Svetskom prvenstvu. Pre svega, jer je ekipa uigranija, selektor je već duže vreme tu, poznaje ekipu, poznaje igrače, tako da posle tog zajedničkog iskustva i zajedničke saradnje logično je da svi očekujemo i bolje rezultate. Normalno, ništa neće biti lako, svako danas zna da igra, svi imaju svoje planove i strategije, tako da će kao i na svakoj teškoj utakmici detalji odlučivati.

Grupa se Engleskom, Danskom i Slovenijom je izuzetno jaka, pogotovo „gordi albion" koji je jedan od glavnih favorita za osvajanje pehara. Ipak, nekadašnji igrač španskih Logronjesa i Leganjesa je siguran da i naša zemlja i šta da ponudi.

- Svaka grupa je teška, nema više lakih protivnika. Međutim, kao što mi kažemo da su Engleska, Slovenija i Danska jaki protivnici tako i oni kažu to isto za nas. Siguran sam da selektor Stojković zna šta bi trebalo da radimo u odnosu na Katar. Ja mogu da kažem da je mnogo bitna priprema pre samog početka prvenstva. Na tim pripremama od 15 dana su i prijateljske utakmice i sastanci, tako da na tim pripremama može da se napravi jedan uspeh sa ekipom. Da svi budu upoznati sa zahtevima, sistemom, planovima. U to ja i ne sumnjam, jer posle iskustva sa Svetskog prvenstva mislim da će i ova priprema biti bolja nego u Kataru.

foto: SPP Sport Press Photo. / Alamy / Alamy / Profimedia

Selektor Dragan Stojković je u nekoliko navrata isticao važnost fizičke spremnosti, pogotovo posle napornih klupskih sezona. Pedesetpetogodišnji stručnjak ponovo ističe značaj mikrociklusa od 15 dana pred takmičenje.

- Sve zavisi od te pripreme. Normalno da neće biti uopšte lako, ali uz jednu dobru pripremu i dobru organizaciju i selekciju od 26 igrača ne bi trebalo da dođe do problema. Svi koji idu u Nemačku su kvalitetni, tako da mislim da ne bi trebalo da to ima neku veliku ulogu. Mislim da su igrači spremni i fizički i mentalno da izdrže te napore posle teških sezona.

Njegov sin Nemanja je jedan od najvažnijih igrača u rotaciji selektora. Samim tim stanje Nemanje Gudelja koji je doživeo povredu kolena je neštop što zanima celu naciju. Ipak, Nebojša ističe da je sve u redu i da je Gudelj mlađi spreman za najveće napore.

- Ja sam bio sa Nemanjom nekoliko puta na treninzima reprezentacije, gledao sam i mogu da se zahvalim što su mi to dozvolili. Njegovo stanje je sasvim zadovoljavajuće, spreman je, imao je dobar oporavak u Sevilji i to je rutinska operacija. On je uvek spreman i fizički i psihički, tako da mislim da je on spreman za Evropsko prvenstvo.

Nemanja je izvorno vezni igrač, ali je u Sevilj i reprezentaciji protekle dve godine više na poziciji štopera. Nebojša smatra da može bez problema da pokrije obe pozicije, ali da najviše može da pruži u veznom redu.

- Sve zavisi od sistema igre. Nemanja je najviše u karijeri igrao u sistemu 4-3-3 kao zadnji vezni, to mu je pozicija gde je najviše napredovao i uspeo. Zbog velikog iskustva, njegove fizike, čitanja i razumevanja igre i inteligencije mislim da isto može da pruži i kao štoper. Što se mene tiče može da igra na obe pozicije, ali prioritet mu je vezni red.

foto: Starsport

Srbija je imala ogromnih problema u defanzivi, pogotovo kada se igra sa tri pozadi. Utisak je da su napadači protivničke ekipe dosta brži od naših odbrambenih igrača, samim tim prisutnost i izmeštanje Nemanje na mestu štopera deluje da bi ublažilo i popunilo rupe nastale ofanzivnom igrom našeg tima zbog njegovih brzinskih sposobnosti. Gudelj stariji misli da nije sve ni do brzine već i u postavci i inteligenciji igrača.

- To možda izgleda da protivnik ima dosta prostora, ali to ne zavisi od njih već od igrača koji igraju u tom sistemu. Kad se igra pozadi sa tri mnogo je bitna postavka i čitanje igre, tako da nije bitna samo brzina koliko je bitna i fudbalska inteligencija i po meni da toj poziciji mora biti iskusan igrač koji razume tu poziciju. Takođe, komunikacija je bitna, jer ukoliko je nema može biti jako opasno ako protivnik ima dobre igrače.

Selekcija Srbije igra u sistemu sa tri pozadi i dva bočna igrača tzv. ful beka koji pokrivaju celu stranu. Dragan Stojković je često isticao da „mi nemamo klasične bekova i da zato tako igramo". Čovek koji je najveći deo karijere proveo upravo na poziciji beka kaže da se slaže sa tom konstatacijom.

- Dobro, tih klasičnih ofanzivnih bekova kao što je bilo pre nije lako naći. Ja sam igrao klasičnog beka, ja razumem i Piksija koji kaže da to nije lako naći. Normalno i da na osnovu kvaliteta igrača u reprezentaciji on najbolje zna kako treba da igra. Slažem se sa njim, jer to je specifična pozicija gde nije lako naći tog tipa igrača da funkcioniše u tom sistemu.

foto: Starsport

Navijače u Srbiji zabrinuli su loši rezultati reprezentacije na kraju kvalifikacija za EURO, porazi od Mađarske i remi sa Bugarskom nisu nešto što uliva poverenje pred duel sa Kejnom i Belingemom. Ipak, čovek koji je osam godina igrao u NAC Bredi misli da ti mečevi nisu bili merodavni.

- Te utakmice mislim da je trener koristio da vidi neke druge opcije i da šansu igračima koji su manje igrali. Ne verujem da je selektor išao samo na rezultat, imao je neke druge ideje i siguran sam da je dobio jasnu sliku, te došao do pravog izbora igrača pred Evropsko prvenstvo.

Spisak od 26 igrača je najmanje do sad izazvao pažnje u javnosti kada se pogleda izbor igrača. Nebojša kaže da je to trenerov posao i da sigurno on zna najbolje.

- To selektor najbolje zna, on je gledao igrače i to je njegova odgovornost. Ja u to ne mogu da se mešam i to treba da se poštuje.

Kao bivšeg igrača Partizana nezaobilazna tema bilo je stanje u Humskoj i post crno-belih od seda godina bez titule i pet bez trofeja. Čovek koji je od 1991. Do 1994. godine nosio crno-beli dres kaže da je prirodno da se situacija promeni kad ne ide.

- To je neshvatljivo, jer su se obično u ono vreme menjali Partizan i Zvezda kada je u pitanju titula. Kad Zvezda sedam godina osvaja prvenstvo normalno da nešto ne štima u Partizanu. Gde je greška to naravno treba da se vidi, ali ipak se radi o jednom od najboljih klubova u Srbiji sa Zvezdom i naravno da treba da se vidi u čemu je problem i ko je odgovoran za to. Nemoguće je da je Partizan sedam godina bez titule.

foto: Starsport©

Nezaoblizna tema bila je kvalitet srpskog fudbala i naravno same lige. Čovek koji je iskusio i špansku i holandsku ligu smatra da je Superliga Srbije daleko od evropskih liga.

- Ne pratim toliko kao pre pošto živim u inostranstvu, ali normalno da volim da gledam, pogotovo derbi. Liga koja nije po meni kvalitetna kao pre, ali ipak zahvaljući Lige Konferencija i Ligi Evrope imamo izlazak u evropska takmičenja. To je dobro i za mlade igrače, ali je daleko od evropskog nivoa.

Osvrnuo se i na to šta bi sve i kako moglo da se promeni u Partizanu.

- Mislim da Partizan ima jako dobru akademiju i da sa pravim radom i pravom organizacijom kao i sistemom mislim da Partizan bez ikakvih problema može da parira Zvezdi. Ne sme da se desi da tako rano i tako brzo kaže da će Zvezda biti prva. Mislim da Partizan polako gubi respekt i da polako treba da se vrati na ono ime da ga svi respektuju i da ga se plaše i da bude glavni kandidat za osvajanje titule u Srbiji.

Celokupno stanje u crno-belom taboru nije dobro, veliko post bez titule, bojkot navijača kao i „Apel za spas Partizana" bivši đak „parnog valjka" smatra da je veliki problem kada nema jasne organizacije i cilja i kada klub „plovi" na slepo.

- Kada ne znate šta želite, kuda idete i kako igrate obično se onda luta i u viziji i u sistemu. Zato se menjaju i treneri, jer nema strukture i vizije. Nema jasnih ciljeva i nema jasnih principa kao ni klupske strukture. Onda počinje i priča u medijima i da se krivica svaljuje na nekog drugog. Zato se i dešava sve ovo. Mislim da je vreme da se Partizan predstavi svima sa jednom jasnom vizijom i da svi ljudi veruju u tu viziju, jer ako nemate ciljeve za svoju budućnost niko nam neće verovati. Onda se stvara nepoverenje.

Sezona u Superligi Srbije je bila turbulentna. Partizan je bio prvi do marta meseca, ali su na kraju crveno-beli osvojili titulu sa čak 18 bodova prednosti. Čovek koji je igrao ondašnje jugoslovensko prvenstvo kaže da to ne sme da se desi.

- To ne sme da se desi tako jednom velikom klubu. Da maltene u poslednjih deset dana izgubi tu prednost. Partizan je uvek pod pritiskom, to je velika odgovornost, ako trener nema jasnu viziju i jasnu odgovornost i onda se gubi taj balans. Kako se približava kraj prvenstva tako se i pitisak povećava i nemate vremena za popravni, nemate vremena. Pritisak je veći, gubi se ravnoteža i onda se nelogične odluke donose i tako se gube utakmice i titule.

Trener Partizana? Tu sam da pomognem... Upitali smo bivšeg trenera Brede i da li bi u budućnosti prihvatio mesto trenera Partizana. Nebojša nije želeo izričito da kaže da ili ne, ali je ostavio tu mogućnost otvorenu. - Ja volim Partizan i to je klub koji mi je u srcu i normalno je da ih pratim. Ja sam i da danas u kontaktu sa Partizanovcima i uvek sam tu da pomognem. Nikad se ne zna šta budućnost donosi, ali videćemo, videćemo. foto: NAC Breda

Dragiša je morao da kaže zbogom fudbalu Cela svetska javnost ostala je šokirana kada se njegov drugi sin Dragiša, takođe fudbaler španske Kordobe, prošle godine srušio na teren na utakmici. Jezive scene su obišle svet, ali se srećom sve dobro završilo. Gudelj stariji je otkrio i sada kakvo je njegovo stanje, ali i da se neće vraćati fudbalu, jer na naravno život najbitniji. - Dosta ljudi me je pitalo za tu situaciju što je i logično i ja naravno kao otac moram uvek da budem razuman i otvoren za te ljude, ali mi nije lako da pričam o tome i da se vraćam na tu temu. Odlučili smo da Dragiša neće nastaviti karijeru i neće nastaviti da igra fudbal. Nećemo da rizukujemo normalan život. Dragiša je sada dobro, oporavlje se na mentalnom aspektu, ali on ima lepu budućnost, jer je on dokazao da je dobar fudbaler i da je bio na pravom putu i za prvu ligu Španije. Nije se desilo, ali on je spreman za neke nove izazove. Koji će to biti izazovi videćemo u budućnosti.

BONUS VIDEO:

00:08 Nemanja Gudelj objavio privatni video iz doma