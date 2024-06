ŠEIK MILOJEVIĆ POKORIO I ARAPSKI SVET: Postoji interesovanje Fejenorda! Zvezda je narodski klub, a imao je i poruku za PIKSIJA

Miloš Milojević na impresivan način okončao je sezonu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Srpski fudbalski stručnjak osvojio je duplu krunu sa svojim klubom Al Vasl, drugu godinu zaredom, pošto je isti podvig uradio i sa Crvenom zvezdom prošle sezone.

foto: Al Wasl Instagram

- Dobra sezona, baš dobra. Al Vasl je klub koji 17 godina nije osvojio nijedan trofej. Mnogo kvalitetnih trenera prošlo je u prethodnom periodu. Ni po budžetu, ni po vrednostima igrača nismo bili u prvih pet favorita za trofej. Otuda je uspeh još draži - počeo je za Kurir priču Miloš Milojević.

Fudbalski klubovi u UAE ulažu veliki novac, tako da u prvenstvu igra veliki broj kvalitetnih fudbalera.

- Što se tiče individulanog kvaliteta, on je na velikom nivou. Plus, ima mnogo mladih igrača iz Afrike, dosta fudbalera iz Južne Amerike. Zanimljivo, posle dve i po godine ovde igrač može da dobije pasoš, a posle pet, može i da zaigra za reprezentaciju. Uslovi za rad su fenomenalni, travnate podloge su kvalitetne, stadioni primaju od pet do 55.000 ljudi. Moj klub i klub Al Šabab grade dva nova i velika stadiona. Sami luksuzni stadioni daju kvalitet.

A, fudbaleri?

- Igrali su Musa Marega, Pjanić, Kanedo, Seferović, Alen... Ozbiljna imena. Dosta igrači iz arapskog sveta, plus Iranci i Marokanci, koji kvalitetom mogu da igraju i u jačim ligama. Taktički to nije kao u Evropi, jer ekipa organizaciono može da izdrži od 50 do 60 minuta. Golmani su veliki problem, jer pravila kažu da to mogu biti samo lokalci, tačnije klubovi ne mogu kupovati strance. Mislim da će se to promeniti za nekoliko godina. Vreme ume da bude problem. Mi smo poslednju utakmicu igrali na temperaturi od 38 stepeni, uz vlažnost vazduha od 85 odsto. Teško je disati, a ne igrati fudbal.

foto: Al Wasl Instagram

Poređenje sa Saudijskom Arabijom, deluje da ulažu manje novca?

- Ulaganje nije kao u Arabiji, ali zarađuje se dobro. Maksimalno ovde može igrač da ima 5 do 6 miliona dolara godišnje i to su gradske priče. Realno je 1,5 miliona dolara do 2 za strance, mada i lokalci nisu loše plaćeni. Pratim saudijsku ligu i nije nešto mnogo bolja. Al Ain je dobio i Al Nasr i Al Hilal i osvojio Azijsku ligu šampiona. Igrači preko 30 godina su ovde došli zbog novca i vidi se da ne grizu 100 odsto, iako imaju kvalitet. Aleksandar Mitrović i Sergej Milinković-Savić odskaču odnosom i zalaganjem, to se vidi prostim okom. Što se tiče fudbala nije veća razlika u odnosu na UAE. Al Hilal ima najbolje domaće igrače, plus skupe strance i normalno je da su najbolji.

Al Vasl deluje kao klub koji je do trofeja stigao bez zvučnih imena?

- Najveći izazov za mene bilo je kako uklopiti ekipu. Napadač Fabio Lima je ovde deset godina, dao je 200 golova i imao 200 asistencija. On vam kao njihov Sale Katai. Ha, ha, ha... Eto, kakav status ima. Veliko ime, mada nije poznat u Evropi. Jak individualac, kojeg nije bilo lako podrediti ekipi. Bio je i na klupi, ali kad je shvatio šta hoću od njega, da mora da igra za ekipu, sve je došlo na svoje. Seferović je profesionalac, ozbiljan igrač. Eto, mogu reći da sam napravio dobru dinamiku odnosa i igre. Može bolje, nije sporno, uvek može bolje i da se igra bolji fudbal. Došao sam na formiranu ekipu i svoj ego sam stavio u drugi plan. Imali smo dobrih utakmicu, da budem precizan dobrih delova utakmica. Jedno deset je bilo dobro, u ostalim nam je padala koncentracija, motivacija...

Možete li nam šta reći o najvećem konkurentu Šabab Al Ahliju sa Markom Nikolićem, Lukom Milivojevićem i Bogdanom Planićem kojeg ste tukli četiri puta?

- Ljudi to hoće da podignu na nivpo da je to bio duel Marka i mene. Nije! U korektnim smo odnosima, Marko je moj prijatelj. Oni protiv nas nisu bili na najvišem nivou, a očigledfno im mi nismo odgovarali kao protivnik. Šabab ima kvalitehu ekipu, vezni red i napad posebno, sa dosta mladih domaćih igrača. Nisu bili kompatabilni, iako imaju individualno veliki kvalitet. Nas je samo Bog spasio u jednom duelu da nas ne razbiju, pa smo okrenuli i dobili. Bile su to izjednačene utakmice. Uzeli su Superkup i Katar Emirati kup. Šabab je klub na nivou Zvezde i misle da treba da osvoje svih šest trofeja svake godine.

foto: Al Wasl Instagram

Šta dalje, ostajele li u UAE?

- Imam ugovor na još dve godine, produžen je u januaru 2024. Moje ambicije i neka težnja jeste zapadna Evropa. Ne želim da se precenjujem, bio sam na Istoku, bio u Zvezdi, usmeren sam na Skandinaviju i Evropu.

Pominjalo se da je za vas zainteresovan Fejenord, jer njihov trener Arne Slot ide u Liverpul. Hteo vas je i Ferencvaroš. Šta je istina?

- Konkretnu ponudu nemam. Gledam na svoje unapređenje i svoj razvoj. Ferencvaroš je veliki klub, ali u mađarskoj ligi se za trofeje pitaju dva ili tri kluba. To je nivo srpske lige, s tim što su uslovi bolji. Mađarska, Bugarska, Češka to je istočni blok, koliko godi su u Evropskoj uniji, i skoro je ista priča kao u Srbiji. Ali, imam klub i ugovor. Džentlemsnki dogovor sa ljudima iz Al Vasla da ako dobijem ponudu iz Evrope, oni će me pustiti. Imam ovde interesovanje iz Katara i Saudijske Arabije, ali to usmeravam na klub, jer je takav dogovor.

A, Fejenord?

- Bio sam na listi kandidata. Da li sam u pet, ili deset, ne znam. To je na daljem štapu, ali meni je čast da takav klub razmišlja o meni. Tu se ne postavlja pitanje novca, to je korak napred u karijeri, tu se finansije ne gledaju... Uradio sam analizu tima, bili su prezadovoljni, na njima je. To je sve interesovanje.

foto: Starsport

Šta kažete na uspeh Crvene zvezde? Ponovo dupla kruna.

- Drago mi je! Čuo sam se sa skoro svima u klubu. Čestitao sam šefu, predsedniku, direktoru, igračima... Čestitali su i oni meni. Obostrano je bilo. Moj prezimenjak Vladan Milojević dobro poznaje Zvezdu i dobro se oseća tamo, Kao i Zvezda sa njim. Imate trenera kome neki klub više prija. Odnos je skladan. Nikada nisam postavljao pitanje da li će Zvezda uzeti titulu, samo iz jednog razloga - imala je najkvalitetniji tim. Zna Miloje klub, navijače, upravu... Kad je uveo Zvezdin brod u mirno more, sve ostalo je bilo lako. Jedan normalan sled događaja. Sada je najvažnije ne stavljati veliki teret da se mora ući u Ligu šampiona. Kao navijač voleo bih da Zvezda igra Ligu šampiona i da bude sreće na žrebu, što nije bilo ranije. Poenta je biti realan i ne stavljati teret na ekipu. Liga Evrope je takmičenje po meri.

Šta mislite o tome što je Dejan Stanković otišao u Rusiju?

- To je motivacija za njega. Nismo se čuli. Koliko se znamo, Deki voli izazove, velike klubove sa moćnim navijačima. Spartak je narodski klub! Zvezda u Rusiji! Tako bih rekao. Biće to veliki izazov za njega. Zenit je najkvalitetniji u Rusiji, sledi im 100 godina kluba naredne sezone. Mislim da će Deki sa Markom Nikolićem, koji prema nekim mojim informacijama preuzima CSKA, uz Zenit voditi borbu za titulu. Spartak titulu čeka dugi niz godina. E, to je Deki tražio, taj izaziv. Jeste sada škakljivo dolaziti u Rusiju, zbog politike, ali Deki zna šta radi. Uvek je bio u velikim klubovima, koji osvajaju nešto, i kao igrač i kao trener. Sampdorija jeste bila motivacija za dokazivanje, ali Spartak je ono pravo. Želim Dekiju sve najbolje i da prekine niz Zenita, iako moj klub Al Vasl ima partnerski odnos sa ekipom iz Sankt Peterburga.

Reprezentacija na EURO u Nemačkoj. Koliko može Srbija?

- Prvu utakmicu igramo protiv Engleske. To nije, ali i jeste dobro. Zašto? Zato što su sve prve utakmice na velikim takmičenjima kilave. Bilo bi dobro da bude nerešeno ili da ih iznenadimo. Zbog druge utakmice, da ne srljamo protiv Slovenije. To je interesanta ekipa. Slovenci su na našem nivou, sa nekoliko sjajnijh igrača poput Šeška i Šporara. Imamo dobre šanse, samo ne bi smeli da ih potcenimo, da unapred upišemo tri boda, i uđemo u meč po sistemu "lako ćemo". Mi imamo kvalitet da dobijemo sve protivnike u grupi.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Šta nam možete reći o Dancima? Njih odlično poznajete.

- Danski fudbal je u najvećoj ekspanziji ikada. Što se tiče igrača, trenera i same lige. Fizički dominantna ekipa, sa sjajnim pojedincima, sa mnoštvom igrača iz top pet liga. To će biti utakmica za nijasnu lakša od one sa Engleskom. Gledao sam kako su nas dobili u prijateljskoj utakmici sa 3:0. Iz tog susreta možemo izvući mnogo pametnih stvari. Oni igraju fudbal sa intezitetom kao Nemci, dok su od Holanđana preuzeli tehnički aspekat i filozofija pas igre. Nimalo prijatan protivnik.

Pa, koji su onda realni dometi Srbije na EP?

- Olakšavajuća okolnost je da prolaze dve prvoplasirane i četiri najbolje trećeplasirane ekipe iz grupe. To znači da sva tri meča moramo odigrati takmičarski, da se kalkuliše ako treba, kako bi se prošlo dalje. Prolaz grupe bi skinuo teret sa igrača i posle bismo mogli mnogo više u toj jednoj utakmici... Imamo kvalitet, individualno dobre igrače i to nikada nije bilo sporno. U odnosu na Dance i Engleze nemamo veliki broj igrač u ligama petice i to je mali minus, ali šta je tu je. Prolazili su Islanđani grupu na EP, Grci osvajali... Što da mi ne verujemo u našu Srbiju?! Ne znam selektorski posao, to je za mene drugi sport, ali hoću da navijam za naše.

Šta nam onda treba za uspeh?

- Nacionalni naboj! Ali, on mora biti pozitivan, a ne osuđivački,. Da igrači osete podršku, iskrenu, kako od strane navijača, tako i od javnosti, medija pre svega. Lako je posle EP da se hvali nacionalni tim, ili ne daj Bože da se kudi, ako ne bude dobro Važno je da ne bude trzavica u ekipi, da svi budu jedinstveni. Ne da kažu da su drugari, već da pokažu na terenu da se bore jedan za drugoga. Mnoge momke znam, ne sumnjam, nego verujem u njih - zaključio je Miloš Milojević.

Kurir sport

00:26 Aleksandar Dragović, delije