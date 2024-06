ŠOKANTNA ANKETA ZAPALILA NEMAČKU: 21% građana želi više belaca u reprezentaciji! Selektor KIPTI OD BESA!

Selektor Nemačke Julijan Nagelsman zgrožen je anketom koju je nedavno uradio nacionalni emiter "ARD".

Prema anketi 21 odsto, od ukupno 1.304 ispitanika reklo je da bi hteli više belih fudbalera u nacionalnom timu Nemačke.

ARD je izašao javno sa rezultatima ankete, nakon čega su usledile žestoke kritike.

Selektor Nagelsman i reprezentativac Džošua Kimih smatraju da je sramota postavljati pitanje tog tipa.

"Svako ko je odrastao uz fudbal zna da je ovo apsolutna glupost. Fudbal je posebno dobar primer kako možete ujediniti različite nacije, različite boje kože i različite religije. To je ono što je naš tim. Nedostajalo bi mi mnogo igrača da nisu ovde. Ovo je apsolutno rasistički i nije mu mesto u našoj svlačionici", rekao je Kimih.

Selektor "Pancera" je zgrožen.

"To je rasistički. Mislim da je vreme da se probudimo. Mnogi ljudi u Evropi morali su da beže... u potrazi za bezbednom zemljom. Džoš je to lepo opisao i njegova izjava je bila jasna i promišljena. Anketu vidim isto kao on, pitanje postavljeno u njoj je potpuno suludo. Postoje ljudi u Evropi koje smo primili zbog ratova, ekonomske situacije i raznih razloga. Ti ljudi žele da budu prihvaćeni ovde. Moramo da se zapitamo šta radimo sa takvim stvarima i anketama, šta je cilj", poručio je Nagelsman.

