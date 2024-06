MBAPE OTVORIO DUŠU: "Nisam bio SREĆAN u Parizu! Pretili su mi!"

Francuski fudbaler Kilijan Mbape izjavio je danas da nije bio srećan u svom dosadašnjem klubu Pari Sen Žermenu.

- U PSŽ-u nisam bio srećan. Stvari i ljudi su me činili nesrećnim - izjavio je Mbape.

On je dodao i da su mu čelnici kluba prošlog leta zapretili da neće igrati ukoliko ne produži ugovor.

- Rekli su mi to, pokušavali su da me ubede da to razumem. Spasili su me (trener) Luis Enrike i (fudbalski savetnik) Luis Kampos, bez njih nikada više ne bih kročio na teren - rekao je Mbape.

Mbape je juče potpisao petogodišnji ugovor sa Real Madridom.

- Biću igrač Reala najmanje pet sezona. To je veliko zadovoljstvo i ostvarenje sna. Idem u Madrid uzbuđen i sa mnogo poniznosti. Želim da se zahvalim svim ljudima koju si direktno ili indirektno doprineli ovom transferu, kao i predsedniku Reala Florentinu Peresu - rekao je Mbape.

