PIKSI PRESEKAO POSLE PORAZA OD AUSTRIJE: Selektoru Srbije sve jasno - zna KAKO ĆE IGRATI na Evropskom prvenstvu!

Fudbaleri Srbije poraženi su od Austrije u Beču rezultatom 2:1 u prijateljskoj utakmici u okviru završnih priprema za predstojeće Evropslko prvenstvo u Nemačkoj.

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi izneo je svoja impresije posle meča.

"Osećanja su malo pomešana. Prvo, izgubili smo. Sa druge strane sam zadovoljan reakcijom naših igrača i svime što se dešavalo u drugom delu meča. Mislim da smo bili jako blizu da postignemo taj drugi gol. Nismo zalsužili da izgubimo, dobar test od jake i kompaktne ekipe kao što je Austrija. To je nešto što će nas čekati u Nemačkoj", istakao je selektor i dodao:

"Generalno, dobra provera. Ima loših i dobrih stvari. nema spavanja za trenere. Radićemo video analizu, radićemo sastanak da igrači vide gde su bili dobri, a gde su bili loši"

Srbija je jako loše ušla u utakmicu.

"To je za analizu. Mi smo krenuli sa četvoricom u liniji u početnoj fazi igre. Opet me je nešto uverilo da nije to to . Moramo da se vratimo na ono što najbolje znamo. Da pokušamo kroz naš stil igre da dođemo do rezutata. Ne zaboravite da smo imali baš velike šanse u prvom poluvrmeenu, ali daj bože da ih iskoristimo u Nemačkoj.

Stojković je ipak optimista.

"Biće Srbija prava u Nemačkoj. Imao i Švedku, odličnog rivala, sabraćemo utiske da vidimo šta Srbija može da prućži-. DObićemo mnoge odgobvore. Imali smo neke probleme sa Kostićem, Spajić je tražio izmenu, Saša Lukić nije spreman za 90 minuta. Tako da, rešavaćemo neke probleme u hodu. Imamo dovoljno vremena. Utakmica je odlična za analizu. Nisam srećžan što smo izgubili, ali sam zadovoljan rakjcijom i što smo bili blizu pozitivnih rezultata", zaključio je selektor Srbije.

