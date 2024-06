ZA SVE SU KRIVI FERARI, ZLATAN SAT I VELIKI NOS! Plavuša koja je uspela da UKROTI Zlatana: Starija je 11 godina i ona je ŽENA ZMAJ

U subotu 8. juna na "Friends areni" u Stokholmu na utakmici između Švedske i Srbije jedan od najharizmatičnijih fudbalera u istoriji, Zlatan Ibrahimović, zvanično će staviti tačku na svoju blistavu karijeru.

Lubitelji fudbala širom sveta gledaće "poslednji ples" maestralnog napadača koji je obeležio fudbalsku igru u poslednjih 20 godina i ostavio neizbrisiv trag.

Tim povodom donosimo vam priče koje su obeležile život i karijeru neponovljivog buntovnika u kopačkama.

Iza svakog uspešnog muškarca stoji žena koja ga gura, koja je stub porodice, svih uspeha, bezuslovne ljubavi, sloge i sreće. Ni Zlatan nije izuzetak.

Najveću podršku tokom botate i uspešne karijere, u kojoj je osvojio pregršt trofeja, pružila mu je nevenčana supruga Helena Seger (53).

Zlatanova Helena nimalo ne liči na klasične žene fudbalera koje svakodnevno viđamo na društvenim mrežama.

Helena je 11 godina starija od Zlatana. Ona je uspešna preduzetnica i mnogi smatraju da je zaslužna za Ibrahimovićeve sjajne investicije, koje su ga učinile jednim od najbogatijih sportista na svetu.

Ova zgodna plavuša ne voli da se eksponira u medijima, ne objavljuje na društvene mreže provokativne fotografije sa luksuznih destinacija, ne hvali se novim skupocenim krpicama, cipelama, torbama... Na mečeve svog dragog dolazila je da navija, a ne da bude u centru pažnje.

Ona ne troši previše vremena na izgled, priznaje da ima prevelike usne i prekratke noge, bolje se oseća u farmerkama nego u dizajnerskim haljinama, ne voli šoping, nema kućnu pomoćnicu, uživa u brzoj vožnji na motoru i gotovo nikada ne daje intervjue.

Kada je upoznala Ibrahimovića već je bila ostvarena, uspešna žena. Imala je sjajnu karijeru i odličan posao.

Helena je rođena 1970. godine u Švedskoj. Rano je počela sama da zarađuje za život. Dok je studirala ekonomiju uporedo se balila modelingom, a kada je stekla diplomu uplovila je u svet biznisa. Za kratko vreme postala je izuzetno uspešna i cenjena. Radila je za nekoliko multinacionalnih kompanija, pa je na njenom bankovnom računu bila ozbiljna suma novca i pre nego što je upoznala slavnog fudbalera.

Početak njihove ljubavne priče, koja traje više od dve decenije, bio je filmski.

"Kada sam upoznala Zlatana, imao je 21 godinu, a ja 32, imala sam karijeru i bogatstvo i nije mi bio potreban fudbaler da me hrani. Bila sam samostalna, a on čak nije bio ni moj tip muškarca. Prvi put kada sam ga vidjela, zagradio je svojim “ferarijem” moj “mercedes”, videla sam samo njegov veliki nos i zlatan sat na ruci. Bila sam loše raspoložena i vikala na njega. Mislim da mu se to svidelo", ispričala je u jednom od retkih intervjua Helena.

Nije ni slutila da je upravo taj arogantni mladić u Ferariju čovek njenog života.

S druge, strane Zlatan je od starta bio očaran njenom pojavom.

"Nisam odustajao, jer sam video plavušu. Bio sam u svom Ferariju, hteo sam da se ponašam 'kul', a i ona je imala dobar auto. Parkirao sam se i rekao sebi 'Pokušavaj da budeš kul'. Potpuno me je ignorisala i rekao sam joj 'Taj odgovor nisam hteo da dobijem'. Kad sam bio mlad, bio sam stidljiv. Nisam tip koji sam danas. Kada sam prvi put došao u grad imao sam 18 godina i nisam znao za te plavuše. Tamo odakle sam ja imamo drugačije poreklo, drugačiji smo tipovi ljudi, drugačije su devojke. U gradu sam video plavuše, drugačije pokrete, nisam bio pre toga u gradu, već uvek u svom kraju. A kad sam video Helenu, rekao sam 'Je*ote, kako lepa devojka' i ignorisala me je. Pomislio sam da to nije OK. Znao sam prijatelja koji je nju poznavao, slao sam joj poruke i ignorisala me je, ali nisam odustao. Na kraju se stvorila šansa" otkrio Zlatan u velikom intervjuu koji prošle godine dao britanskom novinaru Pirsu Morganu.

Rešio je da joj napiše poruku i smislio je kako će da se potpiše da bi znala o kome se radi.

"Zanimljivo je da sam prvu poruku, u kojoj sam joj napisao jednu priču, završio sa 'Crveni'. Da ne bi znala ko je to. Jer je moj Ferari bio crveni. Odgovorila mi je i završila sa 'Crni', jer je njen sportski automobil bio crni. Pomislio sam tada 'OK'. Počeli smo da pričamo, ali bila je 11 godina starija od mene, bio sam nezreo, a ona elegantna, znala je šta radi, šta hoće... I dve godine smo se zabavljali. Posle toga sam se preselio u Italiju i rekao joj da je vreme da dođe i da pokušamo, inače nećemo znati šta bi bilo i kako bi ispalo. I moram da kažem, da nije bila 11 godina starija, ne bi izdržala. Bio sam divalj, imao sam drugačiji način da pokažem ljubav, imao sam drugačiji temperament, ali imala je mnogo strpljenja. Zbog svojih godina je i dalje tu. Bila je zrelija, strpljiva. Ili je videla investiciju u meni. Videla je budućnost", nasmejao se Ibrahimović.

Iako su više od dve decenije zajedno i imaju dvojicu sinova, Maksimilijana (17) i Vinsenta (15), nikada se nisu venčali - Helena to nije želela.

"Mislim da mi se Zlatan sviđa zato što mogu da mu se suprotstavim. Imam važno poreklo i karijeru sam izgradila uz puno odricanja. Brak bi mogao da poremeti osećaj nezavisnosti. Ne želim da me etiketiraju kao suprugu fudbalera. Mislim da ljudi nisu svesni koliko sam naporno učila, radila i borila se u životu", otkrila je Helena.

U intervjuu kod Pirsa Morgana Zlatan je otkrio da je jednom prilikom pitao svoju izabranicu da uplove u bračne vode, ali ona je to odlučno odbila.

"Rekla je NE", otkrio je Zlatan.

"Bilo je to pre nekoliko godina. Rekao sam joj 'Posle 20 godina, zaslužuješ da budeš udata za mene. Rekla je 'Nemam potrebu da budem udata za tebe da bih bila sa tobom'. Ona je jaka. Ona je veoma jaka", objasnio je Ibra.

Novinar je pitao Zlatana kako se osećao kada je bio odbijen.

"Mislim da je to kul, jer ako uradiš to, onda stekneš više poštovanja od mene. Ne moram da pobeđujem sve vreme".

Na pitanje da li će opet pokušavati, Zlatan je u svom stilu odgovorio:

"Ne, imala je jednu šansu, neće dobiti drugu. Ali ima dva momka, to je veća stvar nego da je udata za mene", zaključio je proslavljeni as.

U nastavku razgova istakao je da mu papir nije bitan.

"Iskreno, nije mi ni potrebno parče papira da bih dokazao da je moja, ona je moja bez obzira na papir. I godine su napravile razliku. Partneri se promene da posle pet godina više nisu isti. Mislim da ni vi nemate ženu kakvu ste imali kad ste je upoznali", rekao je Zlatan.

Mnogi smatraju da je upravo Helena najzaslužnija za Ibrahimovićeve poslovne uspehe.

Kada je Zlatan potpisao ugovor sa Juventusom, odlučila je da se preseli sa njim u Italiju. Zbog ljubavi je žrtvovala svoju karijeru. Prekinula je sve poslove u Švedskoj. Međutim, ubrzo je započela novi biznis u Italiji. Osnovala je izuzetno uspešnu agenciju za nekretnine i ozbiljno se posvetila tome.

Milione koje je zaradio od fudbala Zlatan je ulagao u nekretnine i raznorazne biznise, a mnogi smatraju da je za sjajne poslovne poteze koje je pravio zaslužna upravo Helena.

