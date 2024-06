"OSTAVIO MI JE BROJ, I REKAO..." Vlahović se postideo kada je upoznao Novaka - otkrio šta mu je rekao Đoković i oduševio Srbiju!

Dan pre puta za Švedsku na poslednju kontrolnu utakmicu pred start Evropskog prvenstva, Dušan Vlahović je za mreže FSS govorio o predstojećim izazovima u dresu državnog tima i svemu što je obeležilo najuspešniju klupsku sezonu u njegovoj dosadašnjoj karijeri.

Pričao je Vlahović o brojnim temama, a prisetio se i susreta sa najboljim teniserom ikada, Novakom Đokovićem.

Njih dvojica su se upoznali u novembru prošle godine, nakon utakmice Juventusa i Torina.

- Nismo imali priliku da popijemo kafu, pošto je on igrao meč i završio ga jako kasno. Ja sam malo stidljiv, sa ljudima generalno kada ih ne poznajem dobro, nisam želeo da ga pitam mnogo pitanja, uvek imam neki osećaj kao da nekome smetam ili ga uznemirim. Tako da nisam želeo mnogo, pogotovo posle meča - rekao je Vlahović i potom dodao:

- On je sam mene pitao neke stvari i pričali smo o dosta stvari, a na mene je ostavio neverovatan utisak. Stvarno, ostao sam bez reči za savete koje mi je dao. Naravno, ja bih voleo opet da mogu da se sretnem s njim ili da porozgovaram telefonom. Ostavio mi je broj i rekao mi je - kada god ti treba nešto, nemoj da se ustručavaš, slobodno me pozovi. Ja sam uvek dostupan. Onako, to meni budi osećaj velikog zadovoljstva i časti, jer to je čovek koji je najbolji u istoriji svog sporta i jedan od najboljih u istoriji sporta generalno svih vremena. Tako da, pre svega pokazuje koliki je šampion pre svega kao osoba, koliko je na zemlji, skroman, koliko ima osećaje za druge ljude, vaspitan - ističe srpski napadač.

Kurir sport

