VELIKI INTERVJU SLAVIŠE JOKANOVIĆA ZA KURIR! O reprezentaciji, Euru, Zvezdi i Parizanu: Slažem se sa apelom za spas, ali...

Fudbalska reprezentacija Srbije vrši poslednje pripreme pred Evropskoprvenstvo u Nemačkoj na kome nismo bili pune 24 godine, od takmičenja koje su zajednički organizovale Belgija i Holandija. Sve navijače u Srbiji zanima koliko mogu izabranici Dragana Stojkovića, a povodom predstojeće evropske smotre Kurir je uradio intervju sa bivšim reprezentativcem naše zemlje i jednim od trenutno naših najpriznatijih trenera u Evropi Slavišom Jokanovićem. Iskreno i otvoreno bivši igrač Partizana govorio je o očekivanjima u Nemačkoj, grupi, Partizanu, Crvenoj zvezdi, ali i planovima za budućnost.

Bliži se Evropsko prvenstvo, šta očekujete od naše reprezentacije u Nemačkoj?

- Mislim da imamo dosta kvaliteta da prođemo grupu, pa onda posle toga kako nam se zalomi. Kada se ide na veliko takmičenje uvek se očekuje veliki rezultat. Mislim da samo treba da se ide korak po korak.

U Kataru su možda očekivanja bila preterano velika, kao da smo bili favoriti za osvajanje. Jel Vam se čini da je sada mnogo manja euforija nego pred Svetsko prvenstvo?

- Pa dobro jeste. Ako se setimo na to takmičenje smo i otišli na jedan spektakularan način, možda i neočekivan. Dobiti Portugalce tamo i tom celom situacijom je došlo do jednog nerealnog optimizma, ali nismo odigrali tamo kako smo to zamislili. Možda zbob toga što ove kvalifikacije nismo odigrali na nekom visokom nivou, prošli smo tako kako smo prošli. Možda i cela ta situacija može da bude pozitivna pred Evropsko prvenstvo. Drugačije je raspoloženje nego pre dve godine.

Grupa sa Engleskom, Danskom i Slovenijom deluje izuzetno jako, šta je po Vašem mišljenju potrebno bolje uraditi u odnosu na Katar?

- Slična je grupa kao u Kataru, s tim što sada i taj treći ima šanse da prođe grupu. Možda nam je tada falilo više znanja i iskustva kako treba da se takmičimo. Nije to bilo toliko loše, imali smo utakmicu sa Kamerunom u džepu, ali nismo umeli da je privedemo kraju na pravi način. Neće se pamtiti igre sa Evropskog prvenstva nego rezultat. Očekujem da ćemo umeti bolje da se takmičimo i da u svakom momentu meča znamo šta nam je činiti. Kad je momenat za rizik, a kad nije.

Odigrali ste preko 60 utakmica za reprezentaciju, igrali ste na Svetskom i Evropskom prvenstvu, koliko je specifičan taj turnirski sistem takmičenja?

- Moja generacija i nije imala toliko puno iskustva u tim turnirskim utakmicama, ali eto kada govorimo o toj prvoj utakmici. U Francuskoj smo došli do tri boda protiv Irana, posle na Evropskom prvenstvu smo uzeli bod u prvoj,a pobedili drugu. Mislim da nije neka beneficija to što odmah igramo sa Engleskom.

Ako izgubimo prvu, već u drugoj utakmici praktično moramo da pobedimo. Danska je isto izuzetno kvalitetna ekipa, Sloveniju nikako ne bi smeli da potcenimo zato što igraju dobar fudbal i prilično su kvalitetni. Ne bi smeli da naprave grešku kao što je moja generacija protiv njih kada smo ušli u meč malo prepotentno i nismo uspeli da dođemo do pobede. Ova generacija ima više iskustva na turnirskim takmičenjima, ovo je mnogima od njih treće veliko takmičenje. Moguće je da oni imaju više iskustva i sa selektorom znaju kako da se postave u tim situacijama.

Dugo ste radili u Engleskoj, poznajete većinu njihovih sadašnjih reprezentativaca, kakvo raspoloženje vlada kod njih pred duel sa nama, jer deluje da skoro nisu imali ovako moćnu reprezentaciju?

- Kada Engleska igra kod njih su uvek velika očekivanja. Nije im to uspevalo, ali evo sada su se primakli malo igrali su finale Eura, polufinale Svetskom prvenstva. Tu se vidi jedan dobar rad njihovog saveza, jer ti igrači imaju mnogo uspeha i u kadetskoj i u omladinskoj i mladoj reprezentaciji. Sad ti igrači igraju top takmičenja, mnogi od njih u Premijer ligi. Sa strane izgleda da su prvi favoriti, ali nikako ne smemo zaboraviti ni Francuze, Špance, Italijane koji su uvek tu.

Ko je po Vašem mišljenju glavni favorit za osvajanje Eura?

- Deluje da su Englezi, ali zavisi od toga kako se otvori i naravno kad dođe do nokaut-faze svaka greška može biti kobna. Nisam pomenuo Nemce, ali od njih se uvek očekuje dosta, ali i neko iznenađenje od Belgijanaca ili Danaca. Imali smo Grčku 2004. godine. Jako je teško pričati pre takmičenja, ali deluje da su Englezi.

Kako Vam se čini spisak Dragana Stojkovića?

- Nisam ni ja iznenađen to su igrači koji su se vrteli u protekle dve godine. Birmančević je za mene logična odluka, jer ovo što je radio ove sezone zaslužio je poziv. Generalno mislim da malo ko ima zamerke što se tiče spiska.

Kako se suprotstaviti Englezima koji su izuzetno brzi u napadu?

- Po spisku se već vidi da ćemo pokušati da odigramo sa tri centralna beka. Sa druge strane je iluzorno očekivati da imamo kapacitet da dominiramo u utakmici sa njima. Po spisku se vidi da nije opcija da igramo sa četiri igrača u zadnjoj liniji. Ne verujem da će se to desiti, selektor koristi jedan sistem i to treba poštovati. Na kraju krajeva u fudbalu se stvari mnogo brzo menjaju pa da ne idemo mnogo napred. Real Madrid je postao šampion Evrope, a svi se sećamo kako je igrao protiv Sitija.

Jel su Vas zabrinuli loši rezultati naše reprezentacije u kvalifikacijama?( porazi od Mađarske i remi sa Bugarskom)

- Pa dobro nismo odigrali nešto spektakularno te kvalifikacije. Sve će se to zaboraviti, najbitniji je plasman na Euro, a možda to bude i pozitivno uticalo na igrače. Prijateljske utakmice pred prvenstvo su jako bitne i dobro bi bilo da se zabeleži pozitivan rezultat. Međutim, te utakmice su samo priprema za takmičenje i da se ekipa uigra i da bude spremnija za prvu utakmicu. Kad krene takmičenje pašće u zaborav i šta smo uradili u kvalifikacijama i u pripremnim utakmicama. Sigurno ćemo igrati bolje nego što smo igrali u te zadnje dve.

Kao bivšeg igrača Partizana, da li Vas boli činjenica da je Vaš bivši klub sedam godina bez titule u prvenstvu, a pet bez trofeja?

- Svakako da je Partizan klub koji uvek treba da se bori za trofeje. Međutim, nije to prvi put da se dešava u našem ambijentu niti u klubovima po svetu. Nije ni moj drugi klub za koji sam igrao pre Partizana uzeo titulu 35 godina pa se još uvek gori ka napred.

Jel smatrate da je Crvena zvezda u ovom trenutku toliko bolja od crno-belih da osvaja titulu sedam godina zaredom ili mislite da bi mnoge stvari mogle bolje u Partizanu?

- Svaki navijač Partizana misli da bi trebalo da se osvajaju prvenstva svake godine. Ove godine je Partizan bio drugi, a Zvezda prva. Možda je na osnovu svega viđenog i zasluženo da bude tako. Zabrinut u svakom slučaju jesam, ali to je isto stvar koja se dešava u sportu.

Jeste ispratili sezonu u Superligi Srbije za nama?

- Jesam naravno, pozitivna stvar su TSC, Vojvodina i Radnički iz Kragujevca, ali bilo bi dobro kada bi još više mogli da se približe vodećim klubovima. TSC već nekoliko godina igra dobar fudbal, imaju većdve i po godine istog trenera i evo to sada daje rezultate. Kada je reč o Partizanu, oni su imali dobru jesenju polusezonu, istina je da je imao i mnogo snage da preokrene neke utakmice. U prolećnom delu to nije izgledalo kao što je jesenas. Promenio se trener, izgubio se derbi i tu uvek nastaje neka panika ili euforija u zavisnosti od rezultata. Zvezda je imala skuplju ekipu i mnogo dužu klupu od Partizana.

Šta mislite o stanju u Partizanu, bojkotu navijača, "Apelu za spas Partizana" i čestim promenama trenera?

- Što se tiče bojkota navijača nema pa nema. Ne vidim da je to donelo nešto dobro. Oni se bore na taj način, ali za sada rezultata nema. Kada je reć o Apelu poslednjih godina bilo je tu trenera i igrača, oni su prolazili i odlazili, nisu uspevali da dođu do titule. Pa sada apel bivših igrača koji su bili tu ima dosta logike. Možda je i vreme da tu dođe do neke nove uprave. Sve je njih tu neko doveo, neko ih je platio, pa ako nije dovoljno dobro mislim da je logično da dođe do promene. Ja taj apel nisam potpisao, ali video sam da se traži smena predsednika, sa tim se slažem.

Traže da se smeni i generalni direktor pa i sa tim se slažem. Zahtevaju da se smeni cela skupština, pa i sa tim se slažem. To je lepo ispričano, ali niko nije rekao ko stvarno stoji iza svega toga i na koji način bi to trebalo da se uradi. Ko bi to bio novi predsednik i ko bi to bio novi direktor i ko bi to bio u novoj upravi. Tako da kada bi saznao celu tu stvar i kada bi mi se to učinilo pozitivno za Partizan, ja bih u tom slučaju to potpisao. Ja se slažem sa apelom, ali mi nije tačno jasno kako je to sve zamišljeno. Ima tu interesantnih stvari, ali tek kada nekop izađe i kaže ja stojim iza tog plana onda ja mogu da razmislim da svojim potpisom podržim tako nešto.

Kako Vam se čini naša liga i šta je ono što bi trebalo bolje da se uradi da bi se ona približila jačim evropskim ligama? - Pa tu ima ona stara priča o infrastrukturi i da ako ja dođem na stadion Partizana, a da mi nije preveliki problem da odem u wc. Naravno da se poprave ti tereni i uslovi. Uvek se vraćamo i na onu priču da li nam je liga prevelika ili premala, mislim da je to pitanje za Savez da nađu pravo rešenje. Ove godine je u jednom momentu delovalo da će to biti interesantno, ali se za nekih mesec dana sve to razrešilo. Nadam se da će i u našoj ligi jednom da se dogodi da se u poslednjem kolu tri ekipe bore za titulu. Ne bih sad potezao i pitanje regularnosti, ali nadam se da će i Zvezda i Partizan, Tsc, Radnički Kragujevac i Vojvodina imati uspeha u evropskim takmičenjima. Nadam se da će ova jesen da bude uspešnija i da će biti konkurentniji što bi samim tim i doprinelo da naša liga bude kvalitetnija.

Da li biste u budućnosti prihvatili mesto trenera Partizana? - Ja sam bio i igrač i trener Partizana i nikad se ne zna šta može da se desi, ali u ovom momentu mislim da to nije realno.

Kakvi su Vaši planovi za budućnost i gde dalje vidite sebe? - Vidim sebe da počnem da radim ovo leto. Ima tu nekih ponuda, varijanti i sad tu treba naći logiku da li ući ili ne. Ne radi se o tome da imam ne znam kakvu platu tamo već da se ima uspeh. Kad vidim da sa nekom ekipom mogu da napravim uspeh, onda bih to verovatno prihvatio. U suprotnom onda bih to verovatno odbio. Već godinu dana nisam radio tako da sam napunio baterije i željan sam da nađem posao.

