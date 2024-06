SLAVIŠA JOKANOVIĆ UPOREDIO SVOJU GENERACIJU SA OVOM! Legendarni fudbaler istakao šta Srbija ne sme da uradi na EURU!

Fudbalska reprezentacije Srbije nalazi se u Beču gde vrši poslednje pripreme pred odlazak na Evropsko prvenstvo u Nemačkoj.

Srbija će na najvećoj Evropskoj smotri igrati u grupi sa Engleskom, Danskom i Slovenijom što neće biti uopšte lak zadatak. Svoje viđenje same grupe, ali i uopšte onoga što treba uraditi bolje u odnosu na Katar izneo je i legendarni fudbaler Partizana i reprezentativac Srbije Slaviša Jokanović u velikom intervjuu za Kurir.

foto: Beta Sasa Djordjevic

Nakadašnji igrač, a sada priznati evropski trener istakao je da je grupa teška, ali i da su igrači bogatiji za iskustvo sa Svetskog prvenstva.

- Slična je grupa kao u Kataru, s tim što sada i taj treći ima šanse da prođe grupu. Možda nam je tada falilo više znanja i iskustva kako treba da se takmičimo. Nije to bilo toliko loše, imali smo utakmicu sa Kamerunom u džepu, ali nismo umeli da je privedemo kraju na pravi način. Neće se pamtiti igre sa Evropskog prvenstva nego rezultat. Očekujem da ćemo umeti bolje da se takmičimo i da u svakom momentu meča znamo šta nam je činiti. Kad je momenat za rizik, a kad nije - jasan je bivši igrač Vojvodine.

foto: Beta Sasa Djordjevic

Kao reprezentativac igrao je na mnogim velikim takmičenjima kao što su Evropsko i Svetsko prvenstvo. Na osnovu velikog iskustva uporedio je njegovu i sadašnju generaciju i istakao šta nikako ne bi smeli da urade.

- Moja generacija i nije imala toliko puno iskustva u tim turnirskim utakmicama, ali eto kada govorimo o toj prvoj utakmici. U Francuskoj smo došli do tri boda protiv Irana, posle na Evropskom prvenstvu smo uzeli bod u prvoj,a pobedili drugu. Mislim da nije neka beneficija to što odmah igramo sa Engleskom. Ako izgubimo prvu, već u drugoj utakmici praktično moramo da pobedimo. Danska je isto izuzetno kvalitetna ekipa, Sloveniju nikako ne bi smeli da potcenimo zato što igraju dobar fudbal i prilično su kvalitetni. Ne bi smeli da naprave grešku kao što je moja generacija protiv njih kada smo ušli u meč malo prepotentno i nismo uspeli da dođemo do pobede. Ova generacija ima više iskustva na turnirskim takmičenjima, ovo je mnogima od njih treće veliko takmičenje. Moguće je da oni imaju više iskustva i sa selektorom znaju kako da se postave u tim situacijama - jasan je popularni "Jokan".

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO:

00:56 Fudbal kao trenutno najvažnija stvar i žena kao savetnik