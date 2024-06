SITNICE GA DELE OD POTPISA! Mladi brazilski fudbaler Giljerme na pregledima uoči prelaska u Vest Hem

Fudbaler Palmeirasa Luis Giljerme obaviće naredne sedmice lekarske preglede uoči transfera u Vest Hem.

Kako je danas preneo Bi-Bi-Si (BBC), transfer 18-godišnjeg brazilskog fudbalera sredine terena biće vredan gotovo 30 miliona evra.

Giljerme će biti prvo pojačanje Vest Hema otkako je ekipu preuzeo Đulen Lopetegi. On je na kraju sezone zamenio Dejvida Mojsa.

Giljerme je prošle godine kao 17-godišnjak debitovao za Palmeiras i odigrao 24 utakmice, uključujući i ove sezone u Kupu Libertadores.

On je igrao za reprezentaciju Brazila uzrasta do 17 i do 20 godina.

Kurir sport