POSLEDNJI PIKSIJEV RAPORT PRED PUT U NEMAČKU! Selektor jasan: Verujte u nas, NEĆEMO vas razočarati!

Fudbalska reprezentacija Srbije obavlja poslednje pripreme pred put na Evropsko prvenstvo u Nemačku na kome će naša selekcija igrati prvi put posle 24 godine.

O pripremama, protivnicima na Euru, ali i svim temama koje zanimaju javnost govorio je selektor Srbije Dragan Stojković Piksi.

- Sve teče po planu, ovaj deo priprema je protekao u najboljem redu. Uradili smo ono sto smo mislili, odigrali utakmice bez povreda i niko se ne žali. To me zadovoljava - počeo je Piksi.

"Orlovi" će 16.juna u Gelzenkirhenu otvoriti takmičenje protiv Engleza., koji su u poslednjem meču poraženi od Islanda.

- Mislite da se neko bavi varanjem? To samo pokazuje da može da se odigra protiv svake ekipe, stvari se tako nameste. Ljudi komentarišu ovako ili onako. Ne obazirem se previše na protivnika u smislu igre. Napravili smo analizu, pogledali Sloveniju, Dansku i Englesku, da imamo kristalnu sliku…

Poraz od Austrije je arhiviran i možda je i bolje da se desi pred takmičenje.

- Nikome nije prijatno da izgubi, nijedan trener ne voli. Kao što ni meni nije bilo drago posle Beča, ali to nas ne remeti jer najbitnije tek dolazi. Nema nikakvog varanja, niti nečeg sto bi bilo slično tome.

Istakao je i da ima u glavi prvih 11.

- Najbolje da ne znam. To sada nije za priču, ima vremena za taktičke varijante.

Nezaobilazno pitaanje bila je i formacija u kojoj će se igrati.

- Za vas je to famozna tema, za mene nije. Fudbal je odlična tema za razgovore, postoje različita mišljenja, fudbal je globalna igra i svi je komentarišu. Kao selektor pokušavam da izvučem maksimum, timski i individualno. Na meni je odgovornost, da izvučem iz ekipe talenat koji poseduje, a ne da diskutujemo o sistemu. Ako znate dobitni slobodno mi recite, pa da vidimo… Sistem je samo početna faza igre, ništa drugo, samo igrači da shvate principe igre.

Po mnogim parametrima koji su se koristila naša selekcija je najviša na Euru.

- I te kako je važan segment. Prekid igre je važan faktor, mnogo puta se pokazalo. Drago mi je što možemo u "boks" eri da se branimo, ali napadnemo i budemo opasni. Radimo na tome.

Otkrio je i šta je po njegovom mišljenju dobitna kombinacija.

- Timska igra i duh mora da nas nosi. Nema niti vremena, niti mesta individualnom prozivanju. Od prvog dana se baziram na to, igrači znaju i nema egzibicionizma. Srbiju predstavljaju na pravi način, posvećenost nas dovodi da se radujemo uspehu, a meč u Stokholmu je pokazao baš to. Trudio sam se maksimalno da se nađe 26 igrača. Zahvaljujući tom bonusu su još dodatna trojica.

Za kra poslao je i poruku naciji.

- Neka nas bodre, da veruju u nas, nećemo ih nećemo razočarati, iako nema euforije kao pre dve godine. To je dobro za nas, da ne razmišljamo o osećanjima. Ipak, znam da su očekivanja velika, to je strast, patriotizam i to ne može da se iskoreni iz ljudi. Uradićemo sve da napravimo rezultat i obradujemo naciju. Znam da temperatura raste i da će svi gledati - zaključio je selektor.

